Cotas detecta robo por solicitudes ficticias de equipos electrónicos

La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz detectó irregularidades en su promoción Cotas, en Cuotas, al notar que los pagos por televisiones, celulares, play station y DVD no se correspondían con la recuperación de los gastos realizados

Juan Carlos Salinas Cortez

Un trabajo hormiga, así calificó Delmar Méndez, director de comunicación de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), el accionar de algunos trabajadores de la cooperativa que pudieron violar el sistema de seguridad de la promoción Cotas, en Cuotas generando un robo que causó un daño económico, que aún se contabiliza, a la institución.

Méndez explicó que la promoción Cotas, en Cuotas fue lanzada al mercado en 2011, exclusivamente para los socios de la cooperativa con el objetivo de brindarles un nuevo servicio que consiste en que el interesado va con un proveedor autorizado por Cotas y elige el equipo, que tiene que estar relacionado con el servicio que presta la cooperativa (telefonía, cable e internet) de su gusto y lo retira sin realizar ningún pago, pues es la institución la que paga al proveedor y luego recupera el dinero cobrando al socio en 24 cuotas.

“Este sistema fue un éxito y lo sigue siendo debido a que registramos un importante aumento de nuevos socios. Sin embargo, el departamento de finanzas notó ciertas irregularidades por lo que se decidió realizar una auditoría interna.

El accionar delictivo

Méndez indicó que el hallazgo delictivo se produjo dentro de las actividades de control de ejecución presupuestaria, habiéndose verificado ciertas inconsistencias, concretamente, pagos a algunos proveedores de ese específico programa, por solicitudes ficticias de equipos.

Por ello el funcionario precisó que de forma preliminar, Cotas ha verificado que se trata de un robo, cometido de forma gradual durante los últimos dos años, por funcionarios subalternos que generaron solicitudes ficticias de equipos electrónicos.

“En principio se pudo saber que el robo data desde 2017, pero no descartamos que están involucradas otras gestiones, eso se está investigando. En cuanto al daño económico tampoco aún lo podemos precisar, sin embargo el objetivo final es recuperar ese dinero robado a la cooperativa”, dijo Méndez.

Durante la primera auditoría la cooperativa dio con los responsables a los que suspendió, pero no despidió debido a que las normas laborales lo impiden hasta no tener plena certeza de que son los responsables de este robo.

De la primera investigación también se desprende que dos de los proveedores tienen algún grado de participación en este ilícito. El primero por un acto de omisión y falta de control en los distintos procedimientos, mientras que el segundo por una participación, de uno de sus empleados, directa en la entrega de equipos bajo pedidos ficticios.

Méndez remarcó que se seguirán todos los pasos legales y si es preciso se llegará a la instancia penal para que los culpables sean investigados por la justicia y que esta determine su culpabilidad.

Evitar los rumores

La decisión de hacer público un hecho interno, según Méndez, se debe a que la cooperativa busca dejar en claro que el daño económico no afecta el patrimonio de la misma, ni a los socios, porque a ninguno de ellos Cotas le está cobrando por un equipo que no pidieron, pues el robo fue a nombre de la institución y no de la de sus socios. “Preferimos adelantarnos a los rumores y ser transparentes”, señaló Méndez.

CIFRAS DEL TEMA

2.700Millones de bolivianosEs el patrimonio con que cuenta la cooperativa a 2017

59AñosCotas fue fundada en Santa Cruz el 16 de octubre de 1960

