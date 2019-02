Denuncian que en Brasil se desautorizó el informe Lava Jato

Bolivia no puede utilizar su informe para investigar el caso, según abogado Vega.

Ramiro Vega, abogado de Carlos Morales, quien fue identificado como uno de los supuestos implicados en el caso Lava Jato en Bolivia, denunció que la comisión legislativa que investigó el caso no requirió el informe oficial “Castillo de Arena” ante el Tribunal de Justicia de Brasil, que declaró la nulidad de ese documento.

“Bolivia no puede utilizar su informe para investigar” porque fue declarado ilegal en Brasil por la violación de derechos humanos, afirmó el jurista a base de unas respuestas emitidas ante un requerimiento de su cliente al Tribunal de Justicia de Brasil.

El informe “Castillo de Arena” fue la base de la investigación de la comisión legislativa presidida por la diputada Susana Rivero, del MAS, y que fue derivada a la Fiscalía para que inicie acciones legales en contra de los presuntos implicados en el caso.

“Bolivia ni siquiera le ha pedido información a Brasil. Bolivia no sólo no pidió autorización, sino que no está autorizada a abrir investigación”, sostuvo el jurista en entrevista con este medio.

La justicia peruana también arrancó su investigación por el caso Lava Jato con el informe “Castillo de Arena” hasta que la justicia brasileña anuló el documento en cuestión, explicó.

El abogado también dio a conocer que su cliente presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un “recurso directo de nulidad” contra la Asamblea Legislativa Plurinacional y la comisión legislativa porque esta instancia “no tiene competencia para investigar y recabar elementos de prueba relacionados a delitos sin ningún tipo de control jurisdiccional”.

El jurista indicó que su cliente se encuentra en Buenos Aires (Argentina). “Se comentó que Carlos Morales está prófugo pero no es así”, dijo el abogado.

Con el informe de la comisión legislativa, la Fiscalía comenzó la fase de investigación penal y la pasada semana aprehendió a Roberto Saavedra y Luis Humberto Landívar y la justicia los envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz con detención preventiva y está detrás de otros imputados por el caso Lava Jato.

