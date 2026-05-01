Agenda informativa: el Gobierno convoca al diálogo para tratar de levantar el cerco sobre El Alto y La Paz

eju.tv le muestra los hechos que harán noticia este 17 de mayo

Promontorios de piedras y tierras en la salida a los Yungas de La Paz. Foto: APG

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Gobierno convoca al diálogo a sectores sociales de La Paz para este domingo

Con la intención de encontrar soluciones conjuntas, el Gobierno nacional convocó para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. El encuentro contará con la presencia del primer mandatario del país, Rodrigo Paz, según informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez. El anuncio señala que este domingo 17 de mayo, en el piso 21 de la Casa Grande, se esperará a los representantes de las distintas juntas vecinales de El Alto, pero también a los representantes de la Federación Tupac Katari, de las 20 provincias, lo mismo que de las representantes de la Federación de Campesinas Bartolina Sisa, a quienes también se han cursado invitaciones.

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Juntas vecinales de El Alto confirman asistencia al diálogo convocado por el Gobierno

Las juntas vecinales de El Alto confirmaron su participación en la reunión convocada por el Gobierno para abordar la situación de conflictividad y bloqueos que afecta al departamento de La Paz. El Ejecutivo también convocó a organizaciones campesinas paceñas con el objetivo de instalar espacios de diálogo orientados a reducir la tensión social y encontrar mecanismos de solución a las protestas y demandas sectoriales. La reunión se desarrollará con una agenda abierta y mediante un diálogo orientado a construir un plan de trabajo conjunto que permita identificar las principales necesidades de los sectores, anunció el gobierno. La confirmación de asistencia de las juntas vecinales abre la posibilidad de nuevos acercamientos entre el Gobierno y sectores sociales alteños, mientras continúan activos distintos puntos de conflicto sobre todo en la región del altiplano paceño.

Pese a la confirmación de asistencia al diálogo, Fejuve de El Alto instruye bloqueo

Aunque la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto determinó asistir a la reunión convocada por el gobierno para este domingo con la intención de instalar mesas de diálogo que permitan encontrar una solución a los bloqueos y movilizaciones, instruyó a sus 14 distritos intensificar los de manera indefinida hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. La determinación fue emitida mediante un instructivo difundido el sábado, en el que la organización vecinal ordena activar un ‘bloqueo de mil esquinas’ y vigilancia permanente en puntos estratégicos y accesos hacia la sede de gobierno. El documento también instruye conformar comités de bloqueo en los distintos distritos alteños y organizar marchas, vigilias y protestas permanentes mientras continúe el conflicto social. Las ciudades de El Alto y La Paz permanecen afectadas por bloqueos, enfrentamientos y operativos de desbloqueo.

La Paz y El Alto amanecen nuevamente sitiadas este domingo

La Paz y El Alto amanecieron este domingo nuevamente cercadas por bloqueos y protestas, pese a que durante las últimas horas el Gobierno logró habilitar el ingreso de alimentos, oxígeno medicinal y combustibles mediante operativos de desbloqueo y corredores de seguridad. Durante la víspera ingresaron cisternas, camiones con productos de primera necesidad y suministros médicos destinados a reducir el impacto del desabastecimiento que comenzó a sentirse en mercados, hospitales y estaciones de servicio del área metropolitana paceña. Sin embargo, sectores movilizados reinstalaron puntos de bloqueo en rutas estratégicas del altiplano, accesos a provincias y carreteras que conectan con Yungas, Copacabana y el norte paceño, manteniendo restringido el tránsito vehicular. El cerco mantiene la tensión en La Paz y El Alto, donde persiste preocupación por el abastecimiento de alimentos, combustibles y productos esenciales.

ABC reporta 22 puntos de bloqueo con La Paz como la región más afectada

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta este domingo 22 puntos de bloqueo activos en distintas rutas, 18 de ellos en el departamento de La Paz, manteniendo restringido el tránsito hacia la sede de gobierno. Los principales cortes de ruta se concentran en accesos hacia Yungas, Copacabana, Desaguadero y sectores del altiplano paceño, donde organizaciones sociales continúan movilizadas por demandas relacionadas con combustibles y reclamos políticos. Aunque hay otros tres en el departamento de Oruro y uno en el municipio de San Julián, en Santa Cruz. La situación afecta la circulación de buses, transporte pesado y vehículos particulares, además del traslado de alimentos, combustibles y productos esenciales hacia La Paz y El Alto. La persistencia de los bloqueos afecta notablemente el abastecimiento y el tránsito vehicular en el occidente del país.

Interculturales del norte de La Paz declaran pausa en los bloqueos

Las organizaciones interculturales y productores de la zona de Sapecho, en el municipio de Palos Blancos, declararon un cuarto intermedio y pausa humanitaria en los bloqueos y permitirán la circulación de vehículos esenciales y el paso de productores locales. La medida se asumió para garantizar el abastecimiento de alimentos de primera necesidad y aliviar la economía de los productores de la región. Durante los días de mayor tensión, los agricultores de la zona se vieron fuertemente afectados por la imposibilidad de trasladar frutas y otros productos. La decisión fue asumida en un ampliado de emergencia desarrollado la víspera, donde participaron centrales y organizaciones afiliadas al sector intercultural de esa región yungueña. El voto resolutivo señala que la medida busca garantizar el abastecimiento regional y resguardar derechos vinculados a salud, alimentación y provisión de combustible.

Acceso al aeropuerto de El Alto está expedito y vuelos están garantizados

La vía hacia el Aeropuerto Internacional de El Alto amaneció expedita este domingo y las operaciones aéreas nacionales e internacionales se desarrollan con relativa normalidad. Desde primeras horas de la jornada, el acceso a la terminal aérea permaneció habilitado pese a los bloqueos y protestas registrados en distintos sectores del departamento de La Paz. Efectivos de la Policía Boliviana precautelaban la circulación vehicular hacia el aeropuerto mediante controles y operativos de resguardo en rutas estratégicas. El despeje de la ruta hacia la terminal aérea busca asegurar la continuidad de vuelos comerciales y conexiones internacionales en medio del escenario de conflictividad y restricciones que todavía afectan a varias rutas del occidente boliviano. Además, de ello, el ingreso de alimentos que son transportados por un puente aéreo desde el oriente boliviano para paliar la crisis alimentaria producto de los cercos.

La cotización del dólar paralelo registra una ligera bajada

Según datos emitidos este domingo 10 de mayo de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada registra cambios. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en 10,04 (BOB) para la compra y 10,01 (BOB) para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El sábado, la misma plataforma reportaba 10,06 (BOB) para la compra y 10,05 (BOB) para la venta, evidenciando un leve descenso. En cuanto al sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, reporta que la divisa se ubica en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,01 para la venta. En su registro del cierre del viernes, el portal señalaba Bs 10,05 para la compra y Bs 10,04 para la venta, lo que muestra un ligero descenso en la cotización de compra. El valor referencial del dólar estadounidense en el Banco Central de Bolivia se establece en (BOB) 10,04 para la compra y 10,25 para la venta.