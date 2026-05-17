Solo sediciosos y conspiradores se resisten a levantar bloqueos

Bloqueos que cercan las ciudades de La Paz y El Alto han pasado a ser actos delincuenciales que representaban una seria amenaza a la salud pública, el bienestar de la población y la estabilidad del país. Aseguran que quienes se resisten a restituir el libre tránsito son elementos radicalizados cuyo único objetivo es generar confrontación y violencia con fines políticos. No se puede pedir a los paceños resistir eternamente a los grupos que intentan destruir la ciudad Sede de Gobierno.

Fuente: El Diario

Destacando el operativo de desbloqueo de vías ejecutado por la Policía y las Fuerzas Armadas, además de los acuerdos alcanzados entre autoridades de Gobierno y algunos sectores movilizados, el senador representante del departamento de La Paz, José Manuel Ormachea, afirmó que solo conspiradores y sediciosos se resisten a levantar sus medidas de presión.

La noche del viernes, la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz concedió, en parte, la tutela sobre una Acción Popular presentada por el exdiputado Amílcar Barral, en contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el senador Nilton Condori, y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ordenando levantar los bloqueos de carreteras y accesos que impiden el normal tránsito de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales para el consumo de la población.

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Una vez emitida dicha resolución, la madrugada del sábado, contingentes de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegaron un operativo simultáneo para desbloquear las vías que conectan a la Sede de Gobierno con el resto del país, con mayor énfasis en las carreteras La Paz-Oruro y La Paz-Copacabana, con resistencia en algunos puntos.

En criterio del legislador paceño, la intervención de las fuerzas del orden fue necesaria ya que los bloqueos sobre las ciudades de La Paz y El Alto se habían tornado en actos delincuenciales que representan una seria amenaza a la salud pública y el bienestar de la población, además de amenazar la estabilidad del país.

Ante la resistencia de algunos grupos y la reinstalación de varios puntos de bloqueo una vez concluido este operativo, pese a los acuerdos alcanzados con algunos sectores movilizados, Ormachea aseguró que quienes se resisten a restituir el libre tránsito son elementos radicalizados cuyo único objetivo es generar confrontación y violencia con fines políticos.

“Se esperaría que se desconcentren y se replieguen. Ya van quedando solamente conspiradores, sediciosos y grupos que quieren el caos, la anarquía, la anomia y el desorden, todo para destruir la Sede de Gobierno y forzar una ruptura en el orden constitucional”, dijo.

Respecto al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de desbloqueo, el legislador paceño puntualizó que la Constitución Política del Estado establece con claridad los mecanismos para defensa del Estado, entre ellos la misión fundamental de las FFAA respecto a la defensa de la soberanía, garantizar la seguridad nacional, apoyo a la seguridad ciudadana y contribuir al mantenimiento del orden constitucional.

“No es necesario un ‘estado de excepción’ ni medidas extraordinarias para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su misión”, apuntó el parlamentario de la alianza Libre.

Asimismo, se refirió al llamado de algunos líderes políticos y sociales para que la población paceña se autoconvoque y organice la resistencia y defensa de la Sede de Gobierno, ante nuevas medidas de presión y movilizaciones anunciadas para la próxima semana por parte del “evismo”, recordando que en 2016, 2019, 2020 y 2024 los paceños tuvieron que superar todas las dificultades derivadas de los cercos criminales instruidos por Evo Morales y sus organizaciones afines, por lo que ya no se puede pedir más sacrificios a la población paceña.

Fuente: El Diario