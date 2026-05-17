El gobierno logra acuerdos con algunos sectores, pero persisten 22 puntos de bloqueo en tres departamentos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El primer mandatario y dirigentes de la COR El Alto muestran el documento del acuerdo alcanzado la víspera.

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Sábado negro en La Paz: agresiones a periodistas, policías heridos y bloqueos sin resolver. Bloqueos en Viacha, Río Seco y Calajahuira cercan a La Paz; ABC registra 22 puntos de corte en el país. Empresarios piden reforzar desbloqueos y mantener vigilancia para evitar nuevos bloqueos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Sábado negro en La Paz: agresiones a periodistas, policías heridos y bloqueos sin resolver

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Este sábado se registró una jornada marcada por el recrudecimiento de los bloqueos y el conflicto en La Paz. Hubo agresiones a periodistas, ataques a vecinos, policías contusos y dos puntos principales de bloqueo que no pudieron ser despejados: Río Seco y Río Abajo, donde persiste el conflicto pese a la numerosa presencia de efectivos militares y policiales que intentaron habilitar las vías. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que se cumplieron los objetivos del operativo policial y militar, ya que se permitió el ingreso momentáneo de cisternas de gasolina y camiones que transportaban oxígeno. Pese a la situación mencionada, dos hechos contribuyen a generar mayor optimismo: el acuerdo con los maestros rurales y urbanos, que aceptaron un bono de 2.400 bolivianos para desmovilizarse, y un acuerdo con la COR de El Alto, que podría ayudar a descomprimir la situación en los próximos días.

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Bloqueos en Viacha, Río Seco y Calajahuira cercan a La Paz; ABC registra 22 puntos de corte en el país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta las 20:00 de este sábado 22 puntos de bloqueo en el país, de los cuales 18 están en el departamento de La Paz, 3 en Oruro y 1 en Santa Cruz, en el municipio de San Julián. Según el mapa de transitabilidad, los bloqueos que cercan a la ciudad de La Paz se concentran en Viacha, Río Seco, Calajahuira y San Andrés de Machaca. Pese a estos puntos de corte, el operativo “Corredor Humanitario” logró el desbloqueo de caminos y restableció el paso de camiones con oxígeno, medicamentos y combustibles, destacó este sábado el vocero presidencial, José Luis Gálvez. “Estábamos en una situación compleja, hoy sí se ha conseguido que cuatro cisternas con oxígeno que estaban varadas ingresen a la ciudad”, explicó Gálvez. El vocero agregó que también se permitió el paso de cisternas con jet fuel para mantener los puentes aéreos y el abastecimiento de alimentos.

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Vocero: Si ha habido un fallecimiento no es por alguna intervención militar o policial

La noche de este sábado, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, volvió a referirse a las versiones de posibles víctimas fatales en los operativos de desbloqueo e insistió en que los policías y militares no hicieron uso de ningún arma letal. “Quiero aprovechar (esta oportunidad) para mencionar que no se ha hecho uso de ningún arma letal. Se ha tomado el recaudo pormenorizado de estar exactamente como la ley manda. Hemos sufrido agresiones, tenemos policías heridos, pero no ha habido ni una sola baja”, dijo Gálvez en una entrevista con el canal estatal. El funcionario afirmó que “las cosas que circulan por la red se suman a las muchas desinformaciones que provocan justamente los violentos, los que quieren la desestabilización” de país. “Si ha habido un fallecimiento en el altiplano no es, en lo absoluto, por alguna intervención de las fuerzas militares o las fuerzas policiales”, agregó.

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Empresarios piden reforzar desbloqueos y mantener vigilancia para evitar nuevos bloqueos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, afirmó este sábado que el Gobierno debe reforzar las tareas de desbloqueo de carreteras y mantener una vigilancia permanente para evitar la reinstalación de nuevos puntos de bloqueo en el país. «El Gobierno debe mantener firmeza en las tareas de desbloqueo y garantice la libre transitabilidad en todo el territorio nacional. Asimismo, vemos necesario que las fuerzas del orden establezcan mecanismos permanentes de resguardo y vigilancia para evitar la reactivación de nuevos puntos de bloqueo, así como abusos por parte de los bloqueadores contra ciudadanos y negocios establecidos», enfatizó Olivo. El pronunciamiento surge luego de la operación conjunta denominada «Corredor Humanitario», ejecutada por la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las principales rutas que conectan a La Paz y El Alto con el resto del territorio nacional.

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Empresarios urgen pausa y ayuda humanitaria para 1.200 transportistas varados

La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) urgió a las autoridades e instituciones gestionar con urgencia una pausa y ayuda humanitaria para 1.200 transportistas que permanecen varados hace más de 12 días en la carretera entre La Paz, Oruro y Tambo Quemado. Se trata de transportistas que están en más de 1.000 camiones que se encuentran parados entre la carretera entre Konani-Oruro y Patacamaya-Tambo Quemado. Los vehículos llevan mercancía, alimentos y medicamentos. La situación es dramática para esos choferes, pues además de la falta de agua potable, alimentación y servicios básicos, deben sufrir agresiones de parte de los bloqueadores. El transporte pesado está en emergencia y urgió a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues pese al operativo de desbloqueo que ejecutaron este sábado la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, continúa el corte de vías.

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“Acatamos lo que dicen”: bloqueadores señalan que son obligados a salir a las calles bajo amenaza de sanciones y multas

En medio de la intervención a los puntos de bloqueo en La Paz, que llevan casi dos semanas cortando las vías, los bloqueadores señalaron que son obligados por los dirigentes a salir a las calles bajo amenaza de sanciones y multas. “Acatamos lo que dicen ellos (los dirigentes). Tenemos que acatar”, señaló un hombre arrestado en la ruta a Copacabana. “Tenemos la obligación para no perder nuestros productos”, agregó. El hombre manifestó que produce brócoli, que ahora se malogra. Al ser consultado si lo obligan a bloquear, respondió: “Sí, así es”. En tanto, otra mujer también admitió que fue obligada a realizar esta medida de presión bajo amenaza de multas económicas. “Obligan”, dijo brevemente. Agregó que les imponen multas desde 100 bolivianos Desde la madrugada de este sábado, los policías intervinieron lo puntos de bloqueos instalados hace casi dos semanas.

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Gobierno y maestros sellan acuerdo y se levantan las medidas de presión del sector

El Gobierno y la dirigencia del Magisterio urbano y rural alcanzaron un acuerdo este sábado para poner fin a las movilizaciones que llevan adelante desde hace más de una semana. Miriam Ayala, ejecutiva de Maestros urbanos de Cochabamba, confirmó que dentro del pliego se trató el pago de un bono anual de Bs 2.400 y que se determinó que el pedido central de incremento salarial se tratará nuevamente en octubre. “Se levantan las medidas de presión”, dijo Ayala ante los medios, al ratificar que pese al acuerdo el sector se mantendrá atenta al cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno. Hasta el lugar llegaron la ministra de Educación, Beatriz García, junto al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para dialogar con la dirigencia del sector y hacer las negociaciones. El Magisterio mantenía estado de emergencia luego de que el Ejecutivo descartara el aumento salarial por la situación económica del país.

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Acuerdan con la COR internet Starlink para colegios, viviendas sociales y obras viales

El Gobierno nacional y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto alcanzaron este sábado una serie de acuerdos orientados a fortalecer la educación, la vivienda social y la infraestructura vial en la ciudad, tras varias horas de diálogo entre dirigentes sociales y autoridades del Ejecutivo. La reunión fue encabezada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quienes comprometieron la ejecución de proyectos y la instalación de mesas de trabajo permanentes con los sectores alteños. Uno de los principales acuerdos contempla la instalación de antenas de internet satelital Starlink en unidades educativas de El Alto, con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso digital para estudiantes y maestros. Zamora destacó que esta propuesta fue una de las más relevantes planteadas durante el encuentro. El servicio de internet satelital comenzó a operar en Bolivia a partir del Decreto Supremo 5509.

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“El país no está exportando un solo dólar”: productores exigen levantar los bloqueos

El sector productivo cruceño volvió a expresar su preocupación por el impacto de los bloqueos de carreteras en la economía nacional y advirtió que el país atraviesa una situación crítica marcada por la paralización de exportaciones, problemas en la distribución de combustibles y dificultades para abastecer de alimentos a varias regiones del occidente boliviano. Durante una reunión convocada por el Comité Pro Santa Cruz, representantes del sector agropecuario confirmaron su participación en la Asamblea de la Cruceñidad prevista para el lunes, donde se analizarán medidas y posiciones frente al escenario de conflictividad que atraviesa el país. “Más pérdida tienen todos los bolivianos en este momento”, sostuvo, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), al remarcar que los bloqueos afectan al abastecimiento de alimentos y al funcionamiento de la economía.

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En una jornada compleja, la desinformación y los audios falsos inundaron las redes sociales

La Paz vivió una jornada complicada. La pulseta pasó de las carreteras a las redes sociales, donde circuló abundante información falsa. En horas de la tarde comenzó a difundirse un audio falso en el que el comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, supuestamente le pide al presidente Rodrigo Paz que deje el cargo. El portal Bolivia Verifica informó que, tras analizar el material mediante la plataforma Hive Moderation, encontró indicios de que el contenido fue generado o manipulado digitalmente con inteligencia artificial. Más tarde también circuló otro audio. En este caso, Balderrama supuestamente se comunica con el presidente Paz para informarle que el comandante de la Policía, Mirko Sokol, habría ordenado utilizar armas durante el desbloqueo. En el audio se perciben varios errores notorios. Por ejemplo, una voz que intenta simular ser la del presidente llama “Solok” al comandante policial, en vez de «Sokol».

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