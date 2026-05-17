El vocero de la Presidencia niega supuesta autorización de uso de armas letales para la Policía y las FFAA y denuncia campaña de desinformación

En esa línea, denunció que se impulsa una campaña de desinformación en contra del Gobierno de Rodrigo Paz en medio de los conflictos que afectan al país.

Por: eju.tv / Video: Bolivia Tv

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, en una declaración con Bolivia Tv cerca de la medianoche del sábado, negó que el Gobierno haya aprobado una supuesta autorización para que la Policía y las Fuerzas Armadas usen armas letales en las movilizaciones.

En esa línea, denunció que se impulsa una campaña de desinformación en contra del Gobierno de Rodrigo Paz en medio de los conflictos que afectan al país.

«Hemos sido testigos, particularmente el día de hoy (sábado), de un esfuerzo que es parte de ese plan macabro que hemos mencionado de desestabilización, de desinformar, de mentirle a la gente», afirmó Gálvez.

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«El fundamento de esa actividad está en la mentira, distorsionar la verdad o simplemente inventarse cosas respecto, por ejemplo, a que habría un permiso especial para el uso de armas letales por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, es totalmente falso», sostuvo.

En ese marco, también descartó «la renuncia de alguno de los ministros de Estado». «Es totalmente falso y lo que busca esta desinformación es generar incertidumbre», denunció.

El vocero exhortó a los bolivianos a informarse sobre estos temas a través de los canales oficiales y los medios de comunicación.

«Por eso exhortamos a la población a que pueda acudir a los medios tradicionales, corroborar la información, no creer todo lo que les llega a sus teléfonos a través de las redes sociales», remarcó.

«Tengan la plena y absoluta confianza de que estamos viviendo en tiempos de democracia y que hay un Gobierno que va a hacer cumplir la ley y que vamos a llegar a buen puerto», indicó.

En ese marco, anunció: «Lo que viene para Bolivia es mucho mejor de lo que hemos vivido hasta ahora».