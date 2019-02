Dirigencia ratifica a Portugal y le pide que cambie su sistema de trabajo

El directorio de Wilstermann y el cuerpo técnico, a la cabeza de Miguel Ángel Portugal, se reunieron anoche para tratar diferentes temas referentes al equipo y su rendimiento en el certamen Apertura de la División Profesional. La confianza para el español fue ratificada, pero se aguarda que existan cambios en el andamiaje del elenco.

“Nos reunimos y hemos visto que no es el momento de sacar al técnico. Tenemos un partido importante el martes (ante Boca Juniors) y se habló de que queremos salir campeones. Él (Miguel Portugal) debe adecuarse al sistema de trabajo y al sistema que se usó sin hacer las rotaciones”, comentó una fuente allegada al directorio aviador.

A ello se suma que el monto por rescindir el contrato llega a 340 mil dólares aproximadamente, aunque el monto es negociable entre partes. El contrato es hasta diciembre de 2019.

En base al resultado del partido de Copa Libertadores de América ante Boca Juniors, el martes 5 de marzo desde las 20:30 en el estadio Félix Capriles, la dirigencia puede volver a evaluar el rendimiento del plantel y la continuidad del técnico.

Esta ratificación de la confianza de la cúpula dirigencial al estratega ibérico puso paños fríos en la tensa situación que se vive en Wilstermann.

Tras acumular el domingo su tercera derrota como local en el torneo (0-2 con Guabirá), la afición aviadora pidió la salida de Portugal, incluso solicitaron el retorno de Álvaro Peña, quien sacó campeón al elenco valluno en el torneo Apertura 2018.

Asimismo, algunos hinchas hicieron correr el rumor de que la dirigencia habría tomado contacto con el venezolano César Farías, empero esta versión fue totalmente descartada por la misma directiva.

La decisión también parte porque en siete días deberán jugar dos cotejos de vital relevancia para sus aspiraciones: como local ante Destroyers (mañana desde las 18:15)el mencionado ante el Xeneize, que encaminará su participación en la Copa Libertadores.

Jugadores se manifiestan

Luego de la dura caída en casa y que generó una ola de repercusiones, los jugadores del plantel también asumieron su responsabilidad por la situación del plantel y ahora se enfocan en el cotejo de mañana ante la Máquina Vieja.

“A nosotros nos dolió bastante la derrota, nadie la esperaba. Era nuestra oportunidad para seguir adelante para estar cerca a los punteros. Eso nosotros lo hablamos y debemos hacernos una autocrítica porque como local no debemos perder unidades. Sabemos que la rotación debemos asimilarla y estar con eso, porque ese es el método de trabajo del profesor”, indicó el volante Jorge Ortiz.

Por su parte, uno de los referentes del plantel, Cristian “Pochi” Chávez indicó que esta situación sólo se revertirá con trabajo.

“Hay que hablar menos y trabajar más. Veremos qué pasa y por qué no podemos ganar de local. Quizás Guabirá venía con equipo alterno y eso influye, hay que hacer un cambio de actitud”, reflexionó Chávez.

HINCHAS VISITAN AL PRIMER PLANTEL

En el retorno a las prácticas, hinchas de Wilstermann y miembros de la barra brava Gurkas visitaron al primer plantel aviador y conversaron con los jugadores y el DT Miguel Ángel Portugal para brindarles su apoyo.

Según lo conversado, los hinchas seguirán apoyando al plantel y esperan una mejora en el rendimiento del equipo, aquél que dejó un sinsabor tras la tercera derrota como local, esta vez ante Guabirá (0-2).

QUIROGA: “NO SOY DUEÑO DEL CLUB, HAY DIRECTORIO”

El vicepresidente ejecutivo de Wilstermann, Renán Quiroga, salió ayer a la palestra pública luego de los insultos recibidos por los hinchas el domingo en el estadio Félix Capriles.

El dirigente aseguró que él no toma las decisiones y no es dueño de Wilstermann, sino que detrás del cuadro valluno hay un directorio.

“Yo lo tomo con tranquilidad, porque sé del trabajo que realizo, de lo que se hace en la institución. Estoy cuatro años acá (en el directorio), salí dos veces campeón, crecemos en el tema infraestructura y como institución. Siempre habrá gente que no esté conforme, pero estoy tranquilo porque hago un trabajo a lo que me he comprometido. No por esa gente que me quiere fuera dejaré de trabajar. Me parece injusto que se vayan contra mí, ya que no soy dueño de Wilstermann. Hay que ser claro con la hinchada: hay un directorio detrás de todo esto. Renán Quiroga no contrata ni despide, porque Renán Quiroga sólo vela porque se administre correctamente la institución”, explicó el dirigente.

Asimismo, Quiroga indicó que, pese a los reclamos, seguirá aportando desde su posición en la dirigencia por el bien del club.

El dirigente aviador fue increpado por algunos hinchas durante el partido que el Rojo perdió 0-2 con Guabirá en condición de local.