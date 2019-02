EEUU insta a militares venezolanos a seguir el liderazgo del Gral. Yánez, quien reconoce a Guaidó

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llamó este sábado a los militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Francisco Yánez, que desconoció al presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos llama a todos los militares a que sigan el ejemplo del general Yánez y a proteger a los manifestantes pacíficos que apoyan la democracia”, dijo en Twitter Bolton en referencia al video publicado por Yánez, el militar activo de más alto rango en reconocer la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.

Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV