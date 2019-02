El Lamborghini de doña Blanca

Richard Arispe

Un automóvil de alta gama solo puede adquirirlo alguien que tenga ingresos económicos mensuales superiores a los seis ceros, entre ellos, artistas, deportistas, actores famosos, empresarios o narcotraficantes, los demás mortales solo podemos soñar con ellos, pero curiosamente en el país existen algunos personajes que si pueden darse esas licencias como lo evidencian las imágenes que recorren las redes sociales y los medios de comunicación.

Curioso como los masistas quieren esconder o diluir el tema. Un alto dirigente cocalero, dice que con lo privado nadie debe meterse y la presidenta de la Aduana Marlene Ardaya, aduce que según el artículo 67 no puede revelar el nombre del propietario del lujoso motorizado y que el valor del vehículo se está verificando, pero que es usado, “La Aduana no tiene nada que esconder, no puedo revelar el nombre por razones del Secreto Tributario”, afirmó. Supongamos que el vehículo perteneciera a algún político opositor de seguro no tendrían tantos reparos para dar información.

Pregunto desde cuando un motorizado puede ser secreto de Estado y mucho más, si está siendo cuestionado los dineros para su adquisición o su destino, que según se estima seria el chapare. Consultada si el motorizado tiene como destino el Trópico cochabambino como se denunció en redes sociales, explicó Ardaya que jamás se especifica el destino de una mercadería nacionalizada porque una vez finalizado los trámites, el propietario puede llevarlo donde desee.

Solo alguien que esta “nadando” en dinero o que no le costó adquirir riquezas y bienes, puede darse esos lujos narcos. Ninguna empresa o consorcio compraría un motorizado de estas características para sus ejecutivos. Las empresas siempre compran bienes de buena calidad, pero por sobre todo muy utilitarios. Jamás adquirirían aparatos o equipos fastuosos, pomposos u ostentosos. Cada bien debe ser necesario y redituable.

Sabemos que hay personas que conquistan corazones regalando caballos, esta sería una de las mejores formas, regalando un Potro llamado Huracán que corre con una potencia de 610 caballos. La Aduana Nacional y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) sostienen que la Unidad de Investigación Financiera tiene competencia para investigar su adquisición. Creo que el gobierno debería decir la verdad al respecto antes que caigan en otro papelón internacional.