El matrimonio Peña Nieto-Rivera llega a su fin

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. GTRES

Fin de mandato y fin de matrimonio. Los rumores de ruptura entre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (PRI) y su esposa, Angélica Rivera, vuelven a la primera plana. Fuentes cercanas al matrimonio informaron a la revista ¡Hola! que Peña Nieto y la actriz llevan separados desde el pasado mes de diciembre. La información aún no ha sido confirmada por la pareja, aunque el rumor ha cobrado fuerza en la última semana con la publicación de fotografías en las que se ve al exmandatario con una modelo mexicana en Madrid.

La ruptura ha sido amistosa, según las fuentes consultadas por la revista del corazón. Tras meses de ausencia de la escena pública, ambos acudieron el 11 de enero al funeral de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México y pariente de Peña Nieto. Era la primera que se les veía juntos desde las celebraciones por la independencia del país a mediados de septiembre de 2018. En esa ocasión estuvieron en el balcón del Palacio Nacional, ella con un vestido rojo y él con la banda presidencial, para el grito de ‘¡Viva México!’. Al día siguiente, participaron en el desfile militar. Y, desde entonces, silencio.

De confirmarse la ruptura, supondría el fin de una historia de amor digna de telenovela. Su boda en noviembre de 2010 marcó una alianza político-romántica que catapultaría a la pareja a lo más alto del poder. Él era entonces gobernador del Estado de México y una estrella ascendente dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ella, una famosa actriz conocida por su papel de La Gaviota en la telenovela Destilando amor, además de protagonista de la propaganda televisiva de la Administración de Peña Nieto. Dos años después, él ganaría la Presidencia y la pareja se mudaría a la residencia oficial de Los Pinos, junto con sus siete hijos de relaciones anteriores; cuatro de él y tres de ella.

Pese a la fachada de familia perfecta, mucho se ha escrito sobre los supuestos roces entre los cónyuges durante los últimos seis años. Una tensión que se vio reflejada en momentos como la visita de los Reyes de España a México en junio de 2015. En esa ocasión, el mandatario mexicano se olvidó de dar el brazo a su esposa y ella le recriminó con la mirada la descortesía, según vídeos difundidos en las redes sociales.

Uno de los episodios que más ha marcado su unión fue el escándalo de la Casa Blanca. En 2014 una investigación periodística, originada precisamente por una publicación de la revista que hoy confirma su separación, reveló que la actriz había comprado una mansión a un empresario favorecido con decenas de contratos por el Gobierno de su marido en el Estado de México. Rivera tuvo que dar explicaciones sobre la compraventa y posteriormente Peña Nieto reconoció el error en que él incurrió y pidió perdón. Más de cuatro años después, la unión parece haberse deshecho definitivamente con la salida del poder del mandatario, que abandonó la presidencia con muy bajos índices de popularidad tras un sexenio marcado por la violencia y los escándalos de corrupción.

Desde hace meses, la pareja hace vida por separado. Los rumores sitúan a Peña Nieto en España, concretamente en una finca de Andalucía, aunque otras versiones indican que el exmandatario habría vuelto a México. El jueves, la revista Quién publicó una fotografía donde se le ve paseando por Madrid con la modelo Tania Ruiz Eichelmann, veinte años menor que él. Apasionada del pilates, la moda y el mezcal, la modelo y empresaria mexicana, de 31 años y madre de una hija, se separó de su marido hace aproximadamente un mes. Además de su trabajo en las pasarelas, Ruiz Eichelmann tiene una fábrica de pulseras y próximamente abrirá una tienda de ropa online.

“Creo que soy muy atrevida y me considero una persona abierta con todo el mundo, por eso nunca he tenido problemas con nada ni nadie”, declaró la supuesta novia del expresidente en una entrevista que concedió al periódico Reforma hace años. Asidua de las redes sociales, son habituales sus publicaciones con mensajes positivos en Instagram: “Aprende a decir un ME QUIERO… Antes de decir un Te quiero”, dice uno de los más recientes. Su perfil en esta red social, en la que tiene más de 150.000 seguidores, no recoge todavía ningún selfie con Peña Nieto.

Angélica Rivera divide su vida entre México y California, donde posee una casa. Según reportó recientemente la periodista Lourdes Mendoza, Rivera pasó el fin de año en Miami sola y sin Peña Nieto. Posteriormente, la actriz fue captada por paparazzi en Los Ángeles, adonde viajó para estar con su hija Sofía Castro, que vive en esa ciudad por motivos profesionales. Distintos medios han publicado que baraja escribir un libro sobre su experiencia en Los Pinos o volver a la pequeña pantalla, el hábitat que dejó hace nueve años para embarcarse en la gran pantalla del poder.