Esto es lo único que Cate Blanchett no le perdona a un director de cine

La actriz exige papeles en los que el riesgo esté presente.

Cuando eres una actriz de la categoría de Cate Blanchett, lo habitual es que te puedas permitir el privilegio de decir que no. Un derecho que puede y debe ser aplaudido, pero que aun pertenece a una pequeña minoría de profesionales de este sector. La mayoría aceptan cualquier trabajo que les permita seguir pagando el alquiler, mientras desempeñan una actividad que para un sector de la población siguen sin resultar seria. Algo así le ocurrió a la duquesa de Sussex, que antes de celebrar baby showersjunto a Amal Clooney y Serena Williams en suites de lujo, se llamaba Meghan Markle y aceptaba papeles en telefilmes, tan dignos como la película con más nominaciones a los Oscar. En cualquier caso, Blanchett lleva décadas demostrando su profesionalidad y ahora forma parte de esos actores que eligen sus papeles. “[Digo que no] cuando siento que es una versión mala de algo que ya he hecho. Como un anuncio de margarina, en el que la agencia piensa, ‘¡Esto ya ha funcionado, así que vamos a hacerlo de nuevo!’”, le contó la actriz a su compañera de profesión Julia Roberts, la encargada de entrevistarla en esta ocasión para la revista Interview.

“Después de rodar Elizabeth: La edad de oro, me ofrecieron muchísimos papeles que contaban la misma historia con un vestuario diferente. No había ninguna posibilidad de que surgiese nada nuevo. No suponía ningún riesgo”, añadió la actriz, que castiga la falta de ingenio.

Pero este no fue el único tema que Blanchett quiso abordar en la agradable charla que mantuvo con Roberts. Aprovechando que se sentía cómoda, quiso lamentarse de aquella ocasión en la que trató de convencer a su familia para que no comiese carne. “Llevaba siendo vegetariana durante años cuando mi marido quiso tener cerdos. Así que le dije, ‘Tendré cerdos mientras le digamos a los niños que las salchichas y el beicon que comemos vienen de nuestros cerdos”, recordó la actriz.

“Les llamamos Benson y Hedges. Era un plan vegetariano maquiavélico, el que había imaginado para mis hijos: que tuviesen una gran conexión con los cerditos, que eran muy adorables y olían como la gente que huele un poco mal”, explicó Blanchett.

“Y después les dije que, si íbamos a comer salchichas, vendrían de cerdos como aquellos. Los niños me dijeron que vale y yo me sentí horrorizada. Mi plan para que mi familia se hiciese vegetariana fue un desastre total”, bromeó.

Fuente: revistavanityfair.es