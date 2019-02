Familias en carpas en 1 de Mayo se enferman y Alcaldía los abandona

A 11 días del segundo deslizamiento en la Villa Primero de Mayo, en el que murió una mujer, las 10 familias que fueron evacuadas a unas carpas de Defensa Civil por el riesgo de que sus casas colapsen no cuentan con agua potable ni baños y el 50 por ciento padece infecciones, informaron los médicos.

“Hasta el momento se reportaron seis personas con enfermedades diarreicas agudas y 15 con enfermedades respiratorias. En total son 21 personas afectadas. Los factores son la mala manipulación de alimentos, porque los utensilios y los alimentos están a la intemperie, y por la falta de agua. Además, existe un cambio de clima brusco dentro de las carpas”, dijo la médica del campamento, Estrella Rodríguez.

El día del deslizamiento, 15 de febrero, varios representantes municipales ofrecieron ayuda para evitar que más familias fueran afectadas. Una medida fue el desalojo de las viviendas con daños, pero sin proponer algo concreto para una reubicación de las mismas.

“Los cinco miembros de mi familia nos enfermamos con diarreas y vómitos, al baño tenemos que ir hasta nuestras casas con el temor de que se caiga”, dijo Sandra Condo.

Para funcionarios como el subalcalde de la comuna Itocta, Néstor Mamani, el daño en la OTB Bustillos “no es crítico” y por esa razón no se instalaron letrinas ni cañerías de agua, porque “las familias pueden acudir a sus casas” en caso de necesitar esos servicios.

De igual manera, la directora de Género, Carolina Orías, dijo que se intentó reubicar a las familias afectadas, pero existió oposición de los mismos vecinos que “no quieren dejar sus hogares y no entienden que sus viviendas se están cayendo”.

Por otro lado, el secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Juan Terrazas, dijo que esta dependencia espera el informe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) para tomar decisiones para la intervención.

Mientras esperan el informe de la UGR, algunos muros de contención de Villa Primero de Mayo, en el distrito 9, se debilitan más porque la humedad continúa y el tráfico de vehículos es permanente por la zona del deslizamiento.

Los fuertes vientos y la tormenta eléctrica que se registraron ayer provocaron que seis carpas en el campamento quedaran dañadas. Los comunarios tuvieron que reforzar los amarres con tirantes.

ANÁLISIS

Bernanrdo Aranibar. Director del SAR-Bolivia

“Los lugares loteados son los más vulnerables”

Los lugares más vulnerables son los terrenos que han sido loteados, no tienen ni su derecho propietario. Lamentablemente, la Villa no es la única zona donde cambiaron el curso del agua; en Cochabamba hay varias, en el sur y el norte. La naturaleza en algún momento retoma su curso original, puede ser hoy, mañana o de aquí a 100 años. No es garantía poner un hormigón para tener una barrera en el río; la naturaleza rompe todas las barreras.

Hay tres etapas, como en los sismos: en la etapa preventiva es donde se salvan vidas; el durante, la más dolorosa porque hay que desenterrar cuerpos, y luego la reconstrucción de zonas afectadas.