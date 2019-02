García Linera afirma que este 21F lo importante es “Compadres”

El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que lo importante en este 21 de febrero, a tres años del referendo, es la festividad de “Compadres”, mientras que Carlos Mesa aseveró que este jueves el “No” se hará sentir con claridad en todas las ciudades.

Este jueves se cumple tres años del referendo, donde la mayoría de la población ratificó el artículo 168 de la Constitución, negando así la posibilidad de que Evo Morales repostule en las Elecciones de 2019. sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto ese precepto constitucional.

García Linera se manifestó en puertas del Palacio Quemado, donde fue recibido con canastas y serpentinas, por la festividad de “Compadres”. “Ahora las chapaquitas me han traído el 21F, mi canasta de compadre y eso es lo importante de este día”, expresó.

Carlos Mesa, por su parte, difundió un mensaje, en el cual sostiene que este 21F el “No” a Evo Morales Álvaro García Linera se manifestará con claridad, y se extenderá a octubre, cuando se realicen las Elecciones Generales.

Cívicos y plataformas ciudadanas convocaron a movilizaciones este jueves, para defender el 21F y la democracia.

“Este 21 de febrero ese ‘No’ será muy claro en todas las ciudades del país, pero algo más: se prolongará y en las elecciones nacionales el ‘No’ definitivo al presidente Morales y Álvaro García Linera será clarísimo“, afirmó.

El 21 de Febrero del 2016 el pueblo boliviano le dijo NO a @evoespueblo_ y a Álvaro García Linera @VPEP_Bol. Hoy, les volvemos a decir qué NO y en la elecciones nacionales el #NO será definitivo.

