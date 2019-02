Hollywood se enamora de Emily Blunt y John Krasinski

John Krasinski y Emily Blunt en los premios SAG, celebrados en Los Ángeles (California) el 27 de enero de 2019. Jeff Kravitz FilmMagic

El éxito personal y profesional de la protagonista de ‘El regreso de Mary Poppins’ y el director de ‘Un lugar tranquilo’ les convierte en la nueva pareja poderosa de la meca del cine

Pasada la era Bennifer (Ben Affleck y Jennifer Lopez) y acabados los años de Brangelina (Brad Pitt y Angelina Jolie), Hollywood ha encontrado una nueva pareja de la que enamorarse. Se llama Bluntinski, o así se llamará la suma de Emily Blunt y John Krasinski, la pareja más poderosa del momento y la que va rompiendo corazones. La mejor muestra de su cariño y poderío fue el discurso con el que la actriz británica recibió su último galardón por su trabajo en Un lugar tranquilo. “Lo comparto por completo con mi marido John Krasinski, porque la experiencia de trabajar contigo se ha quedado grabada en mi corazón”, le dijo emocionada desde el podio de los premios del Sindicato de Actores mientras al intérprete, director y esposo se le llenaban los ojos de lágrimas en el auditorio. Un momento de amor en directo que inundó las redes sociales de mensajes del tipo “quiero lo que tienen John Krasinski y Emily Blunt”.

Lo que tienen es una relación que comenzó hace diez años, cuando se conocieron gracias a un amigo común comiendo pizza en el apartamento de John. Hasta ahí lo que comparten porque, a diferencia de las parejas que les han precedido en este envidiable combo de amor, éxito y fama, tanto la británica como el estadounidense han preferido la discreción. Para cuando sus vidas se cruzaron, ambos eran famosos en su campo. Blunt, que actualmente tiene 35 años, ya sabía lo que era el éxito con esa comedia romántica que la puso en el mapa y su marido ha visto 75 veces, El diablo viste de Prada. También ha habido filmes de acción —Al filo del mañana— y más recientemente musicales como El regreso de Mary Poppins. Krasinski, de 39 años, será para siempre el entrañable trabajador de The Office que toda madre querría para su hija, una serie que pese a su popularidad Blunt ha reconocido no haber visto nunca porque prefería la versión británica original. Ahora él también es un héroe de acción en la serie Jack Ryan y un guionista y director buscado.

Su relación comenzó como un flechazo a primera vista. “Yo estaba tan nervioso…”, reconoció el actor a su paso por el programa de Ellen DeGeneres. “Supe que él era el que buscaba”, añadió Blunt en otra ocasión. La boda en 2010 también fue de cuento de hadas, en la mansión de George Clooney en el lago Como, en Italia. Boda que llevó a otra boda, porque la británica hizo de casamentera entre su hermana Felicity y el también actor y amigo Stanley Tucci, que contrajeron matrimonio dos años más tarde.

Krasinski y Blunt completaron su felicidad con sus dos hijas, Hazel y Violet, de cuatro y dos años que, como ha dicho la actriz, son “los dos poemas” de su vida.

Por lo general todo este romanticismo transcurre detrás de las cámaras. Incluso en momentos en los que su fama ha ido subiendo de temperatura, ambos intérpretes vivieron años de tranquilidad con su amor y su poder eclipsado por el de otras parejas más visibles como la de Jennifer Aniston y Justin Theroux o Channing Tatum con Jenna Dewan. Una situación que cambió cuando colapsaron otros famosos amores de Hollywood y llegó el primer trabajo, Un lugar tranquilo, con el que el tándem Bluntinski ha debutado unido, él como director y ella como actriz.

La escenificación de su complicidad fuera y dentro del set de rodaje se visibilizó el pasado domingo en la gala de los SAG Awards, otorgados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Emily Blunt aspiraba a mejor actriz por su trabajo en El regreso de Mary Poppins y mejor actriz secundaria por su interpretación en la película dirigida por su marido. Consiguió el último y al subir al escenario derritió a la audiencia con sus palabras. Primero bromeó. “Gracias por darme el papel, aunque tu vida habría corrido peligro de no hacerlo”, le dijo Blunt a Krasinski en referencia al éxito comercial y personal que ha significado este proyecto, a pesar de las advertencias de quienes les dijeron que trabajar juntos sería el beso de la muerte para su matrimonio.

Después le tocó el turno a Krasinski. “La película es una carta de amor a mis hijas hecha junto al amor de mi vida. Una experiencia imposible de superar”, afirmó sin poder contener las lágrimas. De hecho, el actor ha contado sin reparos que cuando escuchó a su esposa cantar en El regreso de Mary Poppins le tuvieron que dar una caja de pañuelos de papel porque había echado mano de su camisa para enjugar el llanto. “No solo yo no canto, sino que tenía la impresión de que ella tampoco. Así que cuando la oí durante la grabación de Into the Woods con el mismísimo (Stephen) Sondheim alabando lo bien que cantaba creí levitar. ¡Eso no se le esconde a un marido!”, resumió con humor a EL PAÍS el actor y director durante su última entrevista recordando el musical protagonizado por su esposa.

Como decía Dorothy en El mago de Oz, “no hay lugar como el hogar”. Y para Emily y John, o Kas, como ella le llama cariñosamente, ese lugar es Brooklyn. Allí se conocieron y vivieron durante años aunque durante esta década en común han probado otros sitios: desde la tranquilidad de Ojai, pueblo lleno de misticismo a las afueras de Los Ángeles, hasta el corazón de Hollywood pasando por Londres, lugar donde han vivido en tiempos de rodaje. Finalmente, la familia Bluntinski ha vuelto a sus orígenes y han adquirido toda la planta de un edificio de Brooklyn para centrar su relación. También para estar cerca de sus amigos, en especial de esa otra pareja igualmente poderosa y discreta que forman Matt Damon y la argentina Luciana Bozán Barroso.