Intentaron tomar la alcaldía de Warnes por falta de obras

Pobladores de Warnes desde el día de ayer instalaron una vigilia, piden al alcalde que cumpla con las obras, señalan que desde el 2015 que las obras se encuentran paralizadas.

Uno de los vecinos señaló que el retraso de las obras no se debe al mal clima como aseguró el alcalde Mario Cronembold, ya que hace una semana cuando no había lluvias le pidieron que entren las maquinarias a sus barrios pero no escucharon sus pedidos.

En medio de las protestas por las obras algunos pobladores intentaron tomar la alcaldía al promediar el medio día, hubieron empujones y un amague de enfrentamiento entre los pobladores y gendarmes que estaban resguardando el lugar, finalmente la policía tuvo que intervenir para evitar que la situación empeore.

Fuente: Unitel