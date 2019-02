La maternidad niega negligencia médica en el caso del bebé que fue dado por muerto

El director de la maternidad Percy Boland, Federico Urquizu, asegura que el caso del bebé prematuro que fue dado por muerto no se trata de negligencia médica sino que el bebé no habría nacido con signos vitales, “haciendo todo un examen que realizan los neonatólogos al recién nacido se declara óbito fetal y eso ocurrió con éste bebé” señaló Urquizu, ya que el bebé no habría iniciado la función respiratoria ni la función cardiaca completa.

Por su parte el sub director de la Maternidad, Fernando Saavedra, señaló que este tipo de patologías es conocido como síndrome de Lázaro y ratificó que no se trata de una negligencia médica.

El bebé se encuentra estable pero al ser prematuro informaron que su pronóstico es reservado.

Fuente: Unitel