La Paz. El Director de Don Bosco El Prado es acusado de abusar con el castigo

Acoso psicológico, usurpación de funciones, abuso de autoridad, entre otros, son las denuncias de Rodolfo Pozo Vásquez, Rosario Hernández Bellido y otros padres de familia contra Edmundo Vega, director de estudios del colegio Don Bosco El Prado en La Paz. La autoridad cuestionada rechaza las denuncias y defiende el procedimiento que usa en determinados casos.

De acuerdo con los datos ofrecidos al semanario El Compadre, uno de los estudiantes de este caso fue sometido a escarnio público, fue expulsado en público, se le negó el derecho al examen a incluso le rechazaron la opción que todo católico tiene de confesarse.

Rodolfo Pozo explicó que el año 2016 se inició el acoso contra su hijo, A. G. P. H., por parte del entonces psicólogo Vega. Detalló que después de una riña donde estaba involucrado su hijo y otro estudiante, se acusa solo al estudiante A. G. P. H. de ser el agresor, sin embargo gracias a las cámaras de seguridad del colegio se determinó la inocencia de éste.

“El señor Vega (psicólogo en ese entonces) me muestra una imagen en la computadora y me dice, sabe señor, su hijo agredió, pero por equivocación retrocede el video y vemos que mi hijo es agredido en primera instancia”, dijo Pozo.

El padre José Iriarte, director general, intervino para solucionar el problema, pero luego, el primer mes del año, Edmundo Vega, según la denuncia de Pozo, retira de las listas de inscripción a su hijo. Por lo que el padre de familia presentó una nota con un abogado y el estudiante fue inscrito.

El 2018 los conflictos continuaron, asegura Pozo. El estudiante es parte de un incidente confuso aún. Vega mantiene una conversación con el padre de familia, pero éste no le dio una respuesta favorable al director de estudios. Entonces, “fue al curso de inmediato y lo sacó a mi hijo, le dijo si tu papá y tu mamá no vienen mañana no garantizo que termines la gestión escolar”, acotó el padre de familia.

El Compadre accedió a los diferentes documentos que se enviaron a la Unidad de Trasparencia del Ministerio de Educación, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Dirección Departamental de Educación de La Paz.

En los documentos se detalla que el 27 noviembre de 2018, Edmundo Vega, en sus oficinas pretende hacer firmar un documento a Rodolfo Pozo Vásquez y Rosario Hernández Bellido padres de A. G. P. H. donde figura la expulsión definitiva del colegio Don Bosco. A la negativa de esta solicitud “se levantó de su escritorio muy agresivamente queriendo agredirme físicamente, lo cual podemos verificar en cámaras”, se lee en el documento.

Así también denunciaron que Vega sobrepasó la autoridad del Director General y perjudicó en su examen de Estudios Sociales al alumno A. G. P. H. reteniéndolo, en la puerta de la dirección hasta a las 12:10 pm, acción, que de acuerdo a la denuncia, “castigo” que se dio en reiteradas ocasiones por parte del Director de Estudios.

Los padres de familia son convocados por la Defensoría. En el caso del alumno A. S. donde el menor A. G. P. H. se ve involucrado, el padre de éste asegura que el director Vega, trata de inculparlo, en el documento se puede constatar que el Dr. Barriga de la de la Defensoría de la Niñez no determina ninguna responsabilidad para el adolescente y sugiere una carta de disculpas hacia el menor A. S. y su familia para cerrar el caso.

Luego en diciembre del 2018, según la denuncia, A. G. P. H. fue expulsado por el padre José Iriarte y Edmundo Vega, en plena formación de los estudiantes, donde el menor fue expuesto de manera pública ante el alumnado. El papá denuncia la violación de los derechos de su hijo por esta acción.

“Lo saca de las clases, no da exámenes y no sé cómo aparece aprobado mi hijo, cinco exámenes no dio, no dio su examen de grado de electrónica y aparece como aprobado. Lo hace sentar toda la mañana (…) esas cosas contribuyen mucho al acoso que le hizo a mi hijo, acudimos a todas las instancias”, detallo Pozo.

Pozo denunció que el celular de su hijo fue decomisado y fue devuelto 7 días después. “Se pudo constatar que el celular estaba roto y en mal estado y ahí podemos notar el comportamiento y la mala intención que tiene el señor Vega”.

Vega niega las acusaciones en su contra

El director de Estudios de Don Bosco El Prado explicó que no existió expulsión en el caso del estudiante, A. G. P. H. “Lo que se ha hecho es un alejamiento preventivo”. Asimismo, dijo que los informes se mandaron a las autoridades. “En el caso de la mañana, entiendo que está todavía en proceso de la dirección distrital y el Ministerio de Educación”.

Vega aseguró que el estudiante A. G. P. H. el 2 de diciembre del año 2016 fue acusado por agresión física a un alumno de menor edad J. R. en tal sentido explicó que el caso se derivó a la defensoría.

“El estudiante A. G. P. H. cometió el error de levantar el dispositivo sin consentimiento de su propietario y entregar a otro compañero asegurando que era de su pertenecía. Pedimos la intervención del padre y se tomó la determinación de un alejamiento temporal de acuerdo al reglamento interno”, detalló.

Vega señaló que el caso del estudiante A. S. se presentó a la defensoría, también se refirió al decomiso del celular de A. G. P. H. “Mi persona en ningún momento ha decomisado algún celular”.

