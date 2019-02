Larrea califica al SUS como una “payasada” y Montaño dice que no es una “varita mágica”

La Ley del SUS fue aprobada en detalle en la Cámara Baja y fue remitida al Senado. Dirigente médico Larrea cuestiona el financiamiento; Ministra Montaño aseveró que 200 millones de dólares son suficientes para arrancar.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, y el representante médico, Luis Larrea.

Después de que la Cámara de Diputados aprobara en grande y en detalle el proyecto de Ley que crea el Sistema Único de Salud (SUS), el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, calificó la norma como una “payasada” y presagió su fracaso.

El Presidente del Colegio Médico de La Paz cuestionó que la Ley no especifica de dónde provendrá el financiamiento para el SUS.

“Los artículos de la ley no dicen nada, no dicen dónde está inscrita la plata, no dice aquí está, en esta cuenta, y como en el Parlamento solamente saben levantar la mano, hoy día no saben de dónde van a sacar la plata (…) ¿Cómo puede ser posible que en menos de cinco días primero tenían 200 millones, después tenían 500 de préstamo, ahí decían que tenían 800, y hasta ayer ya tiene 2.200 millones? Entonces realmente son magos para conseguir la plata y magos para engañar a la gente”, sostuvo el galeno a radio Fides.