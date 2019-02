Las 5 cosas que nunca deberías cambiar de ti mismo después de haber cumplido los 40

Foto: iStock.

Cada época en la vida tiene sus pros y sus contras. A riesgo de caer en el siempre problemático mito de Peter Pan y no querer crecer, poco a poco deberías ir planteándote ciertas metas que cumplir para no quedarte estancado.

Cede a lo que te apasiona, lucha por aquello que llevas tiempo buscando y no dejes de creer: el éxito de tu propósito está a solo un paso

Pero no solo eso, sino también conservar ciertas virtudes que te hacen ser como eres y disfrutar al máximo de tu tiempo libre. Precisamente, el portal web ‘Best Life’ ha reunido algunas de esas cosas que te hacen ser una persona única. Y por más años que cumplas, lo importante aquí es no perderse a uno mismo.

No abandones tus sueños

No importa la edad que tengas, nunca debes de dejar atrás tus aspiraciones. Ten en cuenta que personajes de éxito que destacaron en sus propósitos y aficiones, como por ejemplo el dibujante Stan Lee (quien no creó el universo Marvel hasta la cuarentena), nunca se rindieron ni echaron por tierra cada uno de sus sueños. Aunque ya te sientes mayor y buscas más tranquilidad, los pájaros en la cabeza que revolotean no dejarán de hacerlo por más que los intentes calmar. Cede a lo que te apasiona, lucha por aquello que llevas tiempo buscando y no dejes de creer: el éxito de tu propósito está a solo un paso.

Querer tener hijos

Según el Centro para el Control de Enfermedades estadounidense, casi 12.000 mujeres mayores de 40 años dieron a luz en Estados Unidos durante todo 2017. Si siempre soñaste con tener uno o varios hijos, este es el momento. Posiblemente y si has tenido suerte hasta ahora, dispongas de un buen colchón económico. En caso contrario, no te desesperes y sigue adelante, la vida puede cambiar en cualquier momento. Si no te has casado todavía, tampoco hace falta que el retoño se críe en un hogar donde hay un papá y una mamá, puedes adoptar. Desgraciadamente, o por fortuna si es tu caso, hay mutitud de niños huérfanos que solo están buscando a un padre que les quiera.

No dejes de reírte ni de jugar

Claramente el rasgo que arrastras desde la infancia y uno de los más importantes cuando se trata de llevar una vida repleta de bienestar. “Jugar es importante por muchas razones: nos mantiene jóvenes, hacemos ejercicio físico, mantiene nuestro cerebro a punto, nos ayuda a permanecer conectados, nos brinda más oportunidades para reírnos y nos ofrece algo que esperar”, asegura Brian Benson, autor del éxito en ventas ‘Hábitos para el éxito: Ideas inspiradas para ayudarte a elevarte‘. Desde ir a tomar algo con los compañeros del trabajo a la salida hasta ir a ver una comedia al teatro. Todo con tal de sacar la risa que hay en ti y que fluye hacia fuera de forma incontrolable.

Foto: iStock.

El amor por tu cuerpo

Ahora que ya has cumplido 40, tu físico está destinado a sufrir cambios. Pero eso no significa que tu amor por él también lo haga. De hecho, hay docenas de razones para apreciar aún más tu cuerpo. Recuerda que no solo debes cuidar la mente: ambos son una cara de la misma moneda, y para que uno esté bien el otro debe funcionar a pleno rendimiento. En lugar de preocuparte por la calvicie o por las canas, cambia el enfoque. Si estás sano y hasta ahora no has tenido problemas graves de salud, hay mucho que celebrar. Mantén tu rutina de ejercicios y no dejes que la pereza gane la partida. Entrena, desafía tu físico, ponlo a prueba.

Tus deseos de explorar

Ser joven y tener ansias de conocer mundo no es un antojo, sino una necesidad. Y ahora, que ya no te sientes tan joven, las ganas por ver y visitar otras culturas sigue intacta. Piensa que también ahora gozas de una estabilidad económica que te permite mayor comodidad a la hora de financiar tus escapadas. Con 40 años, tienes más recursos y más tiempo para planear una gran aventura que los que tenías con 20. Y, sobre todo, mucha más experiencia.

Fuente: elconfidencial.com