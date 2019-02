Legislativo avanzará en la ley del SUS, tras romperse el diálogo con los médicos

La reunión no duró ni una hora ante el abandono de la mesa de los médicos. El presidente del Colegio Médico de La Paz asegura que el sector presentará su proyecto a los candidatos presidenciales porque el Gobierno está de salida



Con la seguridad de que las actuales autoridades de Gobierno aplicarán como sea su propuesta para la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS), el sector médico ha bajado los brazos. Dejará que se apruebe el proyecto de ley del Gobierno y se dedicará a socializar una propuesta para un seguro sustentable.

Menos de una hora duró la reunión entre representantes del Legislativo, Ejecutivo y médicos que debían debatir la implementación del SUS y llegar a un acuerdo. La mesa de diálogo se inició pasado el mediodía de ayer, los médicos entregaron un documento con seis observaciones y se retiraron antes de las 13:00, sin que haya ningún consenso en el Palacio Legislativo de la sede de Gobierno. El principal escollo es el financiamiento del seguro, que deberá llegar a más de cuatro millones de bolivianos. Mientras el Gobierno, según el sector médico, plantea dos millones de dólares para el SUS, el Colegio Médico cree que se necesitan $us 400 por persona y un total de $us 4.000 millones, considerando el gasto actual en salud y la atención de los 3,9 millones de personas sin seguro.

“El sector médico no ha roto el diálogo, pero no queremos darle aval a este Gobierno para que implementen una ley que no es la del SUS, sino una ampliatoria de la Ley 475”, expresó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, al insistir en que la principal preocupación del sector es que el sistema de salud cuente con una fuente de financiamiento asegurada, lo que no está garantizado.

or su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, indicó que desde mañana se dedicarán a socializar una propuesta para un seguro de salud sustentable. “Vamos a presentarlo a los candidatos presidenciales porque creemos que este Gobierno ya está de salida y cualquier propuesta que se le haga, nunca va a entender a los profesionales”, expresó Larrea.

Viruez descartó que se retomen las movilizaciones a partir de este lunes, pero remarcó que el sector se encuentra en estado de emergencia. Entretanto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó la actitud de los médicos y quedó desconcertada porque se preveía que sábado y domingo se iba a debatir el proyecto de ley que modificará las leyes 475 y 1069.

“El jueves se dijo que se iba a trabajar por tiempo y materia sábado y domingo, pero lamentablemente no hemos podido hacerlo. Ellos nos han dicho que la ley prosiga el lunes, no nos han presentado ninguna observación puntual al proyecto que se está trabajando. Por lo tanto, el lunes, la ley con los acuerdos alcanzados con otros sectores proseguirá su curso”, explicó la autoridad nacional de salud.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ratificó que desde mañana se reiniciará el tratamiento en detalle y en grande del proyecto de ley. “Los médicos han manifestado que no se van a oponer al proyecto de ley”, señaló.

En la mesa de trabajo de ayer participaron el presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, y el presidente de la Comisión de Educación y Salud, diputado Franklin Flores; por el Ejecutivo, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y unos 30 representantes de ramas médicas.

LAS OBSERVACIONES DE LOS GALENOS

COBERTURA | El sector considera que el Gobierno no ha podido demostrar la sostenibilidad financiera del seguro universal de salud, ya que en época de bonanza de Bolivia solo se alcanzó una cobertura del 49% de la población.

FONDOS INSUFICIENTES | En varios países la sostenibilidad de los servicios de salud descansan en los tributos y, en Bolivia, la coparticipación tributaria solo asigna el 11% del total de la recaudación, fondos insuficientes para la aplicación e implementación del seguro universal.

FINANCIAMIENTO | Para financiar un seguro universal de salud se requiere un monto de dinero equivalente al 10% del PIB, pero el Estado invierte muy poco en salud. Según el INE, el PIB en Bolivia el año 2017 alcanzó a $us 37.510 millones; y en 2018 a $us 40,500 millones, es decir, para financiar un seguro universal se requieren $us 4.050 millones. Según el Gobierno, el gasto en salud es de $us 2.471 millones, por lo tanto, lo que se necesita adicionalmente para financiar el seguro es $us 1.580 millones. El aporte de $us 200 millones (que comprometió el Gobierno) equivale al 13%, por lo que faltaría un 87%. Ante esta situación, el sector considera que el proyecto de ley no asigna el presupuesto necesario.

RECURSOS HUMANOS | Según un estudio realizado por el Colegio Médico, sobre los requerimientos mínimos de recursos humanos se precisan 26.453 nuevos cargos, con un presupuesto de $us 276 millones.

