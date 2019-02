Más detalles del Galaxy Fold, el móvil plegable de Samsung

Un nuevo vídeo publicado por Samsung en Youtube muestra más detalles del Galaxy Fold, el móvil plegable que fue presentado la semana pasada, poco antes del anuncio del móvil también plegable del nuevo Huawei.

En él podemos ver mejor cómo puede usarse con diferentes aplicaciones, pero hemos preferido hablar con la propia Samsung para que nos cuente más detalles de este dispositivo que aún tardará en llegar al mercado.

Nos comentan que es el resultado de un trabajo de ingeniería que comenzó en 2011, necesario para crear una pantalla resistente y plegable en un móvil que pueda abrirse y cerrarse sin dar la sensación de que algo puede romperse. Las pantallas plegables comienzan a verse con frecuencia, de hecho en el MWC es posible ver algunos proyectos de este tipo (como el que publicamos ayer en nuestro Instagram), pero hay que destacar un asunto fundamental: No se trata de tener una pantalla plegable, se trata de tener la MEJOR pantalla plegable.

Esa es la verdadera carrera en la que los fabricantes están participando. Ni Samsung ni Huawei han permitido tocar la pantalla a los visitantes, no quieren que sepamos de momento si estamos frente a una solución fiable, que dure, que no se raye, que no se rompa de forma sencilla, que no genere pixels muertos… aún faltan algunos meses de desarrollo para poder poner estos dispositivos en el mercado, y cuando salgan se realizarán todo tipo de pruebas, por lo que hay que garantizar bastante que, ya que no es posible crear capas de protección curvas, estemos frente a una solución definitiva, no frente a un prototipo que no llegue a un año de vida.

Fuente: wwwhatsnew.com