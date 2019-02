Médicos entregan sus observaciones al SUS y se apartan de su tratamiento

Dijeron que no quieren ser cómplices de la “debacle del sistema de salud” y anuncian que presentarán un proyecto de ley el lunes.

Reunión autoridades del Gobierno y Legislativo con directivos del Colegio Médico de Bolivia.

Los médicos entregaron el sábado sus observaciones para el mejoramiento del proyecto de Ley del Sistema Único de Salud (SUS), que tiene como principal exigencia el incremento del presupuesto para el sistema de salud, y anunciaron que se apartan del tratamiento de la futura norma, que según el Ejecutivo y el Legislativo se reanudará el lunes.

“No existe sostenibilidad financiera, la danza de millones no está insertada en el Presupuesto General del Estado; hemos dejado una propuesta y se puede incrementar el presupuesto para salud y si eso no ocurre, no habrá mejora en el sistema, cuando le decimos salud gratuita a la población”, manifestó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, a la culminación de una reunión, que duró menos de una hora, sostenida con autoridades del Legislativo y Ejecutivo.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, aclaró que su sector no quiere ser irresponsable y partícipe, con el tratamiento de la propuesta de ley del Gobierno, “de la debacle del sistema de salud de Bolivia”.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó que el Colegio Médico de Bolivia tomara esa posición y presente observaciones que nada tienen que ver con el proyecto de Ley del SUS y que sólo apunta al tema de financiamiento. “Para nosotros lo mejor hubiera sido debatir, teníamos todo el día sábado, todo el día domingo, para debatir con ellos por tiempo y materia, punto por punto y lamentamos que eso no se hubiera dado de esa manera, hemos recibido estas observaciones, no concordamos con muchas de ellas, pero no son observaciones al proyecto de ley, son puntos generales sobre temas financieros”, explicó.

Viruez anunció que el Colegio Médico de Bolivia presentará el lunes su proyecto denominado “Ley del Sistema Boliviano de Salud”, que aseguró que ya fue trabajaba por su sector y que prevé el tema del financiamiento para la atención a todos los bolivianos.

Se reanuda el tratamiento el lunes

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, sostuvo que en la reunión los médicos “han expresado de manera pública que no se oponen al tratamiento de la ley”, sin embargo, dijo que sus observaciones son “una ayuda memoria que no hace la naturaleza jurídica de la ley y son más reivindicaciones sectoriales”.

“Hoy día (sábado) debíamos instalar a las ocho de la mañana, posteriormente nos dijeron 10:30, hemos esperado hasta las 12:00, vinieron toda una estructura y solamente para presentar una ayuda memoria que no hace la naturaleza jurídica de la ley y son más reivindicaciones sectoriales”, dijo el legislador en una conferencia de prensa con la ministra de Salud.

Ante esta situación, Borda anunció que el tratamiento de la Ley se retomará el lunes a las 16:00 en la ALP y aseguró que la implementación del SUS es “irreversible” a partir de marzo próximo.

