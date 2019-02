Mesa ve “preocupante” querer modificar el calendario electoral

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Página Siete / La Paz

El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó ayer que es “preocupante” sugerir la modificación del calendario electoral, como habría propuesto Evo Morales.

“El Presidente tiene que entender algo muy importante: el Presidente es cabeza del Poder Ejecutivo, no es el dueño de los poderes del Estado. El que tiene que tomar una decisión sobre la elección, que ya ha sido oficializada, es el Tribunal Electoral”, declaró el candidato opositor.

La respuesta surgió ayer ante la consulta de la prensa cruceña, en referencia a que el Presidente habría anunciado que sugerirá al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) adelantar o retrasar los comicios generales programados para octubre de la presente gestión, bajo el pretexto de que coincidirían con las elecciones en Argentina y Uruguay.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra’ ¿Cuál es la relación de interferencia o problema con que hayan elecciones en otro país para que se cambien las fechas en nuestra elección?”, cuestionó el candidato opositor, quien ayer visitó Santa Cruz.

Mesa sostuvo que la posibilidad de modificar el calendario electoral puede dar lugar a creer que el Presidente quiere “manipular” aspectos ya definidos.

“Eso suena terriblemente preocupante, porque daría la impresión de que el Presidente quiere empezar a manipular las fechas de las elecciones, y no empecemos a pensar si va a preguntar si va a haber o no elecciones, es muy grave. Hay una fecha del Tribunal Electoral y no hay relación alguna que justifique tal decisión”, mencionó, en declaraciones difundidas por ATB.

El candidato se tomó con humor las declaraciones de Morales respecto a que éste piensa que la próxima será su última gestión en el cargo de Presidente, la cual asumirá luego de ganar las elecciones con 70% de la votación.

“El Presidente tiene sentido del humor todavía, y está bien que tenga sentido del humor”, apuntó. El candidato de Comunidad Ciudadana inició una gira que lo lleva de viaje por diferentes ciudades del país, para presentar su plan de gobierno.

Fuente: www.paginasiete.bo