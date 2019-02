Nacionalidad chilena: el MAS dice que casos de periodista y Salvatierra son distintos

Hace cuatro años, la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, recriminó a Raúl Peñaranda por su nacionalidad



Raúl Peñaranda (izq.) fue criticado en su momento por el MAS por tener un documento chileno. Una polémica similar existe en torno a Adriana Salvatierra

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, justificó este jueves los ataques en contra del periodista Raúl Peñaranda a quien descalificaron como “prochileno” porque nació en Chile; y salió en defensa de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra que es chilena-boliviana.

“La crítica no fue al periodista por su doble nacionalidad, la crítica ha sido que ese medio de comunicación (Página Siete) hacía una orientación a favor de Chile, por eso prochileno. No era por su origen”, declaró el legislador.

Consultado si no es un error que el MAS haya usado el origen de Peñaranda para atacar, cuando hoy la presidenta del Senado se encuentra en la misma situación?, Borda respondió: “No era por su origen, sino hacía comentarios y publicacionesprecisamente en el proceso intencional entre Bolivia y Chile, esa actitud ha sido cuestionada y censurada y no su origen”, insistió.

El abril de 2014, la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en una conferencia de prensa arremetió contra Peñaranda, en esa oportunidad dijo: “El señor Raúl Peñaranda se ha desenmascarado de su verdadera nacionalidad. Se trata de un ciudadano chileno que ocultó hábilmente su ciudadanía”.

Dávila mostró una publicación del pasaporte de Peñaranda que se difundió en un semanario. El periodista contó que efectivamente nació en Chile, pero que al nacer fue inscrito en el consulado boliviano en Chile; “por eso soy boliviano de origen y por tanto tengo todos los derechos de cualquier otro boliviano”, afirmó en ese tiempo.

Después de más de cuatro años, el MAS debe enfrentar una situación similar, su presidenta del Senado, es de nacionalidad chileno-boliviana. Es hija de una madre chilena y padre boliviano.

El líder opositor Samuel Doria Medina criticó a Salvatierra por esconder su doble nacionalidad. “No es problema tener nacionalidad chilena, ni de cualquier país. El problema es esconderlo. La Presidenta del Senado debe salir y sin mentiras, contar al país su circunstancia. Todos lo entenderemos”, dijo en su Twitter.

Similar posición expresó el senador Yerko Núñez, comentó que no existe nada de malo tener otra nacionalidad, sino no hablar con la verdad.

Esta semana, Salvatierra mostró su certificado de nacimiento para decir que es boliviana y que nació en Santa Cruz, al ser consultada sobre si tenía doble nacionalidad dijo: no, yo nací en Santa Cruz. Soy boliviana, entonces por qué entrar en ese debate”, dijo a los medios de comunicación.

Borda además precisó que la doble nacionalidad no es un impedimento para el ejercicio de las funciones públicas. Acotó que “está totalmente habilitada (para ejercer la presidencia del Estado). El que no puede es que el nace en el extranjero”, en caso de que el presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera, por ejemplo viajen al mismo tiempo.

Fuente: EL DEBER