No hay confianza ni en el MAS ni en la oposición para mejorar el país

La muestra revela que la población no cree que la situación del país pueda mejorar en caso de que Evo Morales continúe en el poder, pero también aplaza a la oposición porque no hay esperanza en sus líderes

Iván Paredes Tamayo

La población perdió la fe en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la esperanza en la oposición es mínima. Una encuesta muestra que la sociedad no confía en los personajes políticos para que comanden el país en el siguiente mandato. Mucho menos respaldo existe para los ministros recién posesionados por el presidente Evo Morales.

La empresa CIES MORI realizó una encuesta para EL DEBER entre el 29 y 30 de enero de esta gestión. La muestra abarcó a 805 personas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El estudio tiene un margen de error de 3,5 por ciento.

En la encuesta se demuestra que un 78% de los consultados cree que el sistema democrático en el país está debilitado. Un 16% ve que la democracia no está desmedrada y un 6% no sabe o no contestó la pregunta.

Cochabamba es la región que más cree que la democracia boliviana está debilitada. Un 81% marcó esa opción. Le sigue El Alto con 78%, Santa Cruz con el 77% y La Paz con el 76%.

El presidente de la Cámara de Senadores, Víctor Borda, consideró que la democracia en Bolivia está consolidada y lamenta que existan personas que “desconocen” ese logro.

“Hemos pasado de una democracia pactada con supuestos acuerdos patrióticos, loteamientos en el Senado, en Diputados, de ministerios donde el voto del pueblo no valía nada a una democracia directa, una democracia representativa y participativa. Está claro que hemos mejorado sustancialmente”, destacó Borda.

La muestra también abarca la percepción de la población sobre el nuevo gabinete ministerial de Evo Morales. El menos aceptado es Juan Ramón Quintana, que retornó a la cartera de la Presidencia. La autoridad tiene un 24% de rechazo y un 3% de aceptación. Carlos Romero, titular de Gobierno, también tiene rechazo: un 11% no lo admite. Otra ministra desaprobada es Gabriela Montaño, de Salud, a quien un 7% de la población no la acepta. Al primero lo aprueba un 10% y, a la segunda, un 4%. El ministro más aceptado es Luis Arce, de Economía, a quien un 10% de la sociedad le alegró su retorno.

Los otros ministros tienen notas bajas que pueden ser vistas en la infografía.

Percepción negativa

Un 62% consultado cree que la situación en el país no mejorará si el MAS se mantiene en el poder. Ese rechazo se centra en Santa Cruz, donde el 69% no ve un buen futuro si es que Evo Morales es reelecto en las elecciones de octubre de esta gestión. En Cochabamba el 66% tiene esa misma percepción, un 61% en La Paz y un 47% en El Alto.

Un 31% de la sociedad cree que si el MAS sigue en el Gobierno la situación del país mejorará. Ese respaldo se centra en la ciudad de El Alto, donde el 47% ve que Evo Morales, en caso de ser reelecto, podrá mejorar al país. Le sigue La Paz con el 27% y Santa Cruz y Cochabamba con un 26%.

En la oposición el panorama no es tan alentador. Solo un 38% de la población cree que la situación en Bolivia mejorará si es que un opositor llega a la Presidencia, un 36% dice que las circunstancias empeorará y un 15% señala que las cosas seguirán igual en caso de que un candidato contrario al MAS llegue al poder.

En ninguna región del país existe confianza en la oposición. para que mejore el país. En Santa Cruz es su tope, con el 50% de confianza, mientras que en Cochabamba un 36% cree que se puede mejorar con un opositor en la Presidencia, en La Paz un 30% y en El Alto, un 26%.

El senador opositor Edwin Rodríguez, candidato a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No, consideró que esa percepción es lejana a la que reciben, junto a Óscar Ortiz, candidato presidencial, en las visitas a las regiones. “Respetamos todo tipo de encuestas y las tomamos en cuenta, pero nosotros recorrimos todo el país y vimos gente cansada de este Gobierno autoritario y quiere un cambio de timón. Bajo ese concepto trabajamos y sabemos que la población quiere un mejor país”, destacó Rodríguez.

En El Alto se concentra la mayor desconfianza en la oposición. Un 52% cree que si un líder de oposición llega al poder la situación en el país empeorará. En La Paz esa percepción alcanza un 40%, en Cochabamba un 37% y en Santa Cruz un 24%.

El analista Carlos Toranzo detalló que el rechazo al oficialismo aumentó cuando el pueblo negó el 21 de febrero de 2016 una cuarta repostulación consecutiva de Evo Morales. “¿Qué se puede esperar de un régimen que no respeta el voto popular? Por eso muchos creen que la situación no mejorará”, remarcó el experto.

Fuente: eldeber.com.bo