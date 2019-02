Oriente no envía a sus jugadores a la selección y Villegas lo lamenta

Óscar y Alexis Ribera, Mario Cuéllar, Ronaldo Sánchez y Freddy Roca, todos de Oriente, no asisten al entrenamiento en la capital oriental con miras al partido amistoso con Japón y la Copa América de Brasil 2019

Villegas en la conferencia de prensa que ofreció este lujnes en Santa Cruz. Foto: FBF

Este lunes comienza el primer microciclo de la selección nacional al mando del entrenador Eduardo Villegas en Santa Cruz. El seleccionador mostró su pesar por la ausencia de los futbolistas convocados de Oriente Petrolero, pero ratificó que tendrá paciencia y recalcó que los seguirá llamando para futuras convocatorias.

Villegas acudió a la conferencia de prensa previa al inicio de labores con los seleccionados en la primera etapa de trabajo rumbo a la Copa América, en ella el DT valluno manifestó que esperaba presión de afuera y no de los propios clubes bolivianos.

“Nos apena mucho que los jugadores de Oriente no puedan venir, son jugadores a quienes hemos dirigido y queríamos confirmar nuestra visión de fútbol hacia ellos. Vamos a tener la paciencia necesaria, ojala tuviéramos la presión de afuera, que los rivales nos incomoden, pero no desde adentro. No importa vamos a trabajar con la gente que está presente y vamos a seguir considerándolos porque creemos que son buenos futbolistas”, señaló el estratega.

En las últimas horas el club Oriente Petrolero remitió una comunicación a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) haciendo notar que no enviará a sus jugadores a la Verde atendiendo la recomendación de su DT, Mauricio Soria, para avocarse a la preparación de su primer plantel para los próximos encuentros del torneo local.

Villegas convocó a cinco jugadores del equipo cruceño para el primer microciclo, los mismos son Óscar Ribera, Mario Cuéllar (defensores), Alexis Ribera, Ronaldo Sánchez (mediocampistas) y Freddy Roca (delantero).

La selección inicia tareas en esta jornada con la revisión médica y posterior a ella el entrenador tiene prevista una charla técnica y algunos movimientos en campo abierto, el trabajo se extenderá hasta el miércoles.

Bolivia se prepara para el lance amistoso del mes de marzo contra el equipo nacional de Japón en la primera fecha FIFA del año.

Parte de la conferencia de prensa

