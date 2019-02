Por qué a sólo ocho meses de haber asumido la presidencia, Pedro Sánchez quedó en la cuerda floja en España

“En un principio —dijo Tirado Castro—, se podía pensar que, después de apoyar a Sánchez en la moción de censura, los partidos catalanes iban a posicionarse más favorablemente que ante Rajoy. Pero no ha sido así. El carácter reivindicativo de las formaciones independentistas no se ha rebajado y las exigencias son claras: sin referéndum o cualquier tipo de avance hacia la independencia, no hay presupuestos. Asimismo, el hecho de que haya ciertos líderes catalanes en la cárcel no favorece esta relación”.