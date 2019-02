¿Por qué algunos móviles no tienen Jack para auricular?

Cada vez hay más modelos de móviles que no tienen Jack de 3,5 mm, y parece que sigue siendo tendencia. Para nadie es un secreto que la mayoría de los móviles necesitan de este puerto para conectar los auriculares y algunos accesorios. No obstante, está siendo eliminado en algunos modelos recientes desde hace tiempo, y el por qué es muy curioso.

El mundo de la tecnología está cambiando, hay una lucha constante por sacar a la venta un dispositivo móvil muy fino y con menor número de conectores.

Lo cierto es que se puede vivir sin Jack de 3.5 mm, ya que existen otras alternativas y accesorios para usar auriculares. De hecho los fabricantes afirman que eliminar este puerto facilita la introducción de un mejor hardware en nuestro terminal. Lo que si tenemos claro, es que es demasiado difícil acostumbrarse a cómo se ve el móvil y la experiencia de usuario.

Alternativas al Jack de 3.5 mm en móviles

La desaparición de los puertos se está viendo frecuentemente en algunos smartphones Android y en los iPhone, y debemos decir que el cambio viene a raíz de la implantación del conector reversible USB-C, ya que lo hace mucho más cómodo y de mejores prestaciones. Tal vez para muchos, es un estándar muy confuso, pero ya te diremos que opciones tienes si tu móvil no cuenta con Jack 3.5 mm.

El bluetooth es un método alternativo, ya que podemos conectar cualquier tipo de auricular por medio de esta tecnología. También es importante acotar que hay unos adaptadores que se pueden colocar en el USB para poder escuchar música en auriculares, aunque perderlo es algo demasiado común para depender de ello.

Esta tendencia no es agradable para millones de personas que lo consideran menos práctico, pero hay que acostumbrarse a una nueva era de auriculares inalámbricos. Por desgracia la introducción de ciertas tecnologías no está tan bien sincronizada en muchos países, donde los móviles no tienen Jack y los auriculares no tienen bluetooth…

Fuente: wwwhatsnew.com