Probamos la Sricam, una cámara de seguridad de exterior de menos de 60 euros

Durante los próximos días realizaremos varios análisis de cámaras de seguridad para exteriores de varias marcas y precios, y comenzaremos con la Sricam, una cámara de 53 euros disponible en amazon, que llama la atención por su resolución y precio, aunque tiene varios puntos importantes que podrían mejorarse.

La Sricam está fabricada por la empresa Shenzhen Sricctv Technology, fabricante con bastante experiencia en el mundo de las cámaras IP y monitoreo de seguridad. Han creado soluciones para hogares y negocios inteligentes, y cuentan con fábrica propia, no tercerizan el proceso. Cuentan también con cámaras IP inalámbrica, infrarrojos y a prueba de agua.

Este modelo que tenemos en manos cuenta con un sensor de imagen que ofrece una resolución de 1280 x 1080 (1.0 megapíxeles), siendo el de vídeo de hasta 1080p (1280 x 1080). Usa compresión de imagen H.264, y cuenta con un zoom digital de hasta 4x. Puede ver por la noche gracias a 4 piezas LED, cubriendo distancia IR de hasta 15 metros.

Como todas de su categoría, cuenta con slot de tarjeta MicroSD para realizar grabaciones al detectar movimiento (también puede grabarse de forma manual y programada), de forma que podemos tener un control completo remotamente, desde el móvil, con la app Sricam para android e iOS.

No destaca ni en diseño ni en tamaño (tiene 165 mm x 83 mm x 72 mm), y la dependencia de los cables es su peor punto (de hecho tiene que configurarse usando un cable ethernet conectado a nuestro router, no puede configurarse vía WiFi).



En lo que se refiere a la latencia, es bastante aceptable teniendo en cuenta el precio del dispositivo, y su detección de movimiento es bastante buena, con posibilidad de configurar detalles desde la app móvil.

Puntos a favor:

– Su precio.

– Su calidad de vídeo.

– Tiene protección contra lluvia, pero no es perfectamente impermeable. Hay que tener mucho cuidado al instalarla, ya que si recibe agua por la parte inferior o trasera, hay posibilidad de que entre dentro (la probabilidad es baja, pero puede ocurrir). En uno de los vídeos de comentarios en Amazon se muestra precisamente ese problema. Si no se tocan los tornillos y se aprietan bien cuando se introduce la tarjeta microsd, es muy difícil que entre agua desde cualquier lado.

– La latencia es baja, pero siempre depende de la velocidad de conexión de la WiFi. Se recomienda ver el vídeo en baja resolución para los momentos en los que deseemos ver el vídeo en tiempo real.

– Podemos configurar el sistema de alerta de movimiento para que se muestre una notificación en el móvil donde esté instalada la app, pero para ello es necesario que dicha aplicación esté cerrada, ya que en caso contrario no se verá el aviso.

– El manual viene en castellano, con dibujos que explican cómo configurar la cámara en la aplicación móvil. La traducción a nuestro idioma no es perfecta, pero suficiente como para hacer todos los pasos necesarios. En sricam.com/download es posible ver más manuales, pero ya en inglés.

Puntos en contra:

– No tiene batería interna, por lo que depende de un enchufe cerca o de alargadores.

– Necesita un cable ethernet para realizar la configuración inicial, no puede hacerse vía WiFi. Una vez se configura con la contraseña de la red inalámbrica, podemos prescindir del cable ethernet para siempre (a no ser que necesitemos cambiar la configuración al mover la cámara a otra posición). Cuenta también con un tercer cable (además del de la alimentación y el de ethernet) con un botón necesario para realizar la configuración.

– Su diseño es anticuado.

– Cuesta configurarla, ya que no siempre funciona todo a la primera. Hay muy pocas información sobre el significado de las variables que aparecen en el manual de instrucciones.

– Las notificaciones por email cuando se detecta movimiento no siempre funcionan. Al tener que configurar el smtp de una cuenta de correo electrónico, con login y contraseña, la probabilidad de que se bloquee el login es alta (puede parecer un intento de invasión por parte de la cámara), y el email puede no llegar a su destino.

– Cuentan con un software para PC, no solo para móvil, pero ha sido imposible hacer que funcione. Mientras que el móvil siempre ve la imagen de la cámara, el programa para PC solo muestra la pantalla negra. En teoría, desde allí, sería posible incluso ver los vídeos grabados en la micro SD, pero no hemos tenido suerte después de 2 horas intentándolo.

Conclusión:

Si se está buscando algo barato, puede ser una buena opción para ver en tiempo real el movimiento de una tienda o de un local, pero no la recomendamos para quien no tenga mucha paciencia con problemas de configuración o para quien necesite un sistema de alerta muy preciso en la detección de movimiento.

