Rendimiento y resultado son elementales para Villegas

La idea del técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas, es clara. El análisis del partido amistoso se basará en dos aspectos fundamentales: rendimiento y resultado.

Ayer, el estratega cochabambino dio a conocer la nómina de 26 convocados para el microciclo que comenzará el viernes en la población de Villa Tunari. El domingo (17:00), la Verde tendrá su primer partido amistoso del año frente a Nicaragua, en el estadio Bicentenario de ese municipio.

“Cuenta el resultado, pero va a depender mucho de la forma en que juguemos, el resultado puede quedar al margen de la forma en que juguemos. Hemos felicitado a nuestros jugadores cuando no hemos ganado un partido. Ocurre que hay partidos en los que no se puede convertir. En ese sentido, cuentan ambas cosas, pero va a depender de cómo juguemos en la cancha. Pretender jugar bien es el camino para lograr un buen resultado”, sostuvo Villegas luego de dar a conocer la lista de convocados para el segundo microciclo.

El técnico del combinado nacional también destacó que el amistoso ayudará a que implementar la idea futbolística que se tiene, sobre todo de cara a la Copa América.

“Todo partido internacional debe tener su beneficio, su componente de aprendizaje y crecimiento. Es un rival al que no conocemos demasiado, pero tiene sus cualidades al tener a los mejores jugadores de su país”, señaló.

Las condiciones que se tienen en Villa Tunari, en cuanto al clima, son uno de los factores que se buscará aprovechar para asemejar a lo que tendrán que enfrentar en Brasil.

Varios cambios

En la nómina que Villegas dio a conocer ayer se muestran varios cambios. Sobre el tema, el DT señaló que aún no se puede hablar de listas definitivas.

“Son convocatorias previas. Vamos delineando, vamos viendo capacidades, rendimiento; si los jugadores se pueden enmarcar en la idea futbolística que nosotros tenemos”, dijo.

Los 26 convocados se reunirán el viernes a partir de las 8:00 en el Hotel Cochabamba para luego trasladarse a Villa Tunari, donde entrenarán en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed).

Villegas destacó que para este microciclo fueron convocados jugadores de The Strongest y Bolívar, que en la anterior fecha no estuvieron. En esta oportunidad, no estarán presentes los futbolistas que militan en Wilstermann y San José, debido a que participan en la Copa Libertadores.

Asimismo, por una reprogramación del clásico cruceño, los convocados de Oriente Petrolero y Blooming recién se integrarán el sábado a las prácticas de la Verde.

“Yo digo que todavía no es una selección definitiva, es más una posibilidad y ésa la están teniendo estos jugadores. Esperamos que ellos la puedan asumir, puedan entender nuestra filosofía de trabajo y lo hagan con anticipación. Estoy seguro de que pueden tener las chances y las posibilidades, por supuesto que no estamos descartando a otros jugadores que hoy no están citados”, mencionó.

Sobre algunos futbolistas que están afectados por lesiones, como Diego Bejarano, Villegas señaló que aguardarán el informe médico, empero el mismo dio a conocer que será baja por al menos 10 días. La Verde trabajará en Villa Tunari hasta el martes de la próxima semana.