San José recobró la memoria goleadora

San José se acordó de ganar y que mejor con una goleada a Aurora por 3-0, resultado que le permite a los orureños salir del último lugar de la tabla del Apertura. Los santos lograron su primer triunfo del torneo mediante Edemir Rodríguez (9’), Javier Sanguinetti (24’) y Carlos Saucedo (54’), para haber vibrar al público en el estadio Jesús Bermúdez.

Con sólo dos puntos en el torneo, los santos no tenían margen de error de local. El plantel aprovechó la novel defensa de Aurora donde Andersen Salinas no fue el acompañante ideal del paraguayo José Fleitas que estuvo cerca de anotar en contra de su pórtico (8’).

Al ver la fragilidad por la parte derecha de Aurora, los santos hicieron daño con Jair Torrico, Rodrigo Ramallo y Javier Sanguinetti. El primero del partido llegó mediante Rodríguez que aprovechó el centro de Javier Sanguinetti para patear mansamente el balón a la izquierda de Cousillas (9’). 1-0 a favor del orureño.

Aurora no hacia pie y cedió la iniciativa a San José que marcó el segundo gol con Javier Sanguinetti que recibió el pase entre líneas de Ramallo para rematar al poste derecho y en el rebote definir por debajo del arquero Cousillas (24’).

El técnico aurorista, Marcos Ferrufino apostó por el ingreso de Willam Álvarez por Adriel Fernández para complicar a los orureños y posibilitar a Marcelo Bergese e Iván Huayhuata transitar por la parte derecha. El capitán celeste levantó un centro que el juvenil Dario Torrico no la pudo dominar y se perdió el descuento.

En el segundo tiempo, ingresó Diego Kachuba en Aurora pero los santos fueron a presionar por el tercero que no tardó en llegar. Al minuto 54’, Carlos Saucedo anotó de primera tras centro raso de Sanguinetti desde la parte izquierda. El santo sentenciaba y empezó a probar con los ingreso de Cristian Alessandrini, Rodrigo Borda y Diego Suárez.

Aurora apeló a las entradas fuertes para frenar a Ramallo y Sanguinetti, los más peligrosos del santo. Poco a poco, la visita empezó a generar cargas y jugadas peligrosas con remates y cabezazos, sobre todo Álvarez, que salieron desviados del arco de Domínguez.

San José pudo anotar el cuarto pero el travesaño le negó el gol de globito a Sanguinetti (74’). El marcador no se movió y en los descuentos, Ramallo que tuvo un buen partido fue expulsado por un codazo a Huayhuata. El árbitro Edson Ríos le sacó la roja directa y será baja en el santo.

Fuente: diez.bo