Xbox Game Studios, la nueva marca de juegos de Microsoft

Los grandes estudios de desarrollo de videojuegos necesitan estar constantemente innovando, y realizar un maquillaje en la marca forma parte de esa renovación. Microsoft no es la excepción.

La empresa ha rebautizado su negocio de desarrollo de juegos, pasando de Microsoft Studios a Xbox Game Studios. Con este nombre agrupan a los 13 estudios de juegos y organizaciones editoriales que hemos visto durante los últimos años, estudios responsables de grandes éxitos del sector, como Fallout: New Vegas, Hellblade, Minecraft y muchos otros.

Está claro que con el nombre del estudio quieren que destaque la marca Xbox, siendo así el centro de su sector de desarrollo de videojuegos. En el estudio, aún así, seguirán trabajando con juegos de PC, móviles y consolas, así como en el desarrollo de nuevas experiencias (se planea la nueva generación de consolas en 2020, y parece que uno de ellos estará diseñado específicamente para juegos de streaming).

Al agrupar los estudios internos consiguen que mejore la imagen a la hora de presentar juegos exclusivos. Ahora Xbox Game Studios agrupa a 343 Industries (Halo), The Coalition (Gears of War 5), Compulsion Games (We Happy Few), The Initiative, inXile Entertainment (Wasteland 2), Minecraft (Minecraft), Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Hellblade: Senua’s Sacrifice), Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) , Playground Games (Forza Horizon), Rare (Sea of Thieves), Turn 10 Studios (Forza Motorsport), Undead Labs (State of Decay) y Xbox Global Publishing Group, una colección extremadamente conocida por todos los seguidores de la categoría.

De momento parece solamente una estrategia de marketing, no afectará al día a día de cada estudio ni al desarrollo de los juegos que ya están en marcha. Los profesionales de cada estudio seguirán teniendo sus cargos, sus obligaciones y su independencia, aunque es posible que con el tiempo las tareas empiecen a agruparse y se consiga mayor integración entre los equipos (algo que ya ocurre en la mayoría de los grandes estudios de videojuegos).

Fuente: wwwhatsnew.com