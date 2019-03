A 15 años del 11M: El peor atentado de la historia de España, contado en primera persona

“Aún tengo un sentimiento de culpa, porque yo no he sido afectado y no he muerto y otros sí”, relató uno de los supervivientes a RT.

Esta jornada se cumplen 15 años del 11M, el mayor atentado terrorista en la historia de España. 193 personas perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas como consecuencia de una serie de explosiones registradas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. La capital española recuerda este lunes la tragedia con numerosos actos de homenaje. RT conversó con una de las víctimas de esos hechos para conocer su experiencia y las traumáticas secuelas del múltiple acto terrorista. “Lo que más recuerdo es el impacto, el sonido de las bombas, luego la gente sufriendo”, expresó Francisco Alameda, víctima de los atentados del 11M. Y añadió: “Sobre todo lo que me queda en el cerebro es el olor a carne quemada”, ya que “eso me impactó mucho”. En el momento en que ocurrieron de las explosiones “tenía un desconcierto y estaba como asustado de lo que estaba viendo”, en medio de esa situación “yo pensaba: ¿qué se puede hacer? y todo esto con un dolor de oído muy fuerte“. “Dije: voy a ayudar a la gente para sacar a los que están heridos, eso es lo que intenté”, recordó este ciudadano madrileño.





"Primeramente no me di cuenta" de que se trataba de un atentado "porque yo cuando bajamos [a la estación] creía que había sido la catenaria que se había roto". A continuación "miré a otros vagones, y también vi [los daños que habían causado] las bombas", las cuales "habían hecho agujeros". "Viendo a la gente, los heridos, es cuando dije: esto tiene que ser un atentado", añadió. A pesar de que desde entonces ya pasaron 15 años, "es difícil que cicatricen todas las heridas" ya que persiste "el sentimiento de culpa, porque yo no he sido afectado y no he muerto y otros sí". Asimismo, "más sentimientos como la capacidad del ser humano de hacer daño al otro", confesó el hombre. "¡Me indigna que alguien se capaz de hacer eso!", exclamó. "Después de 15 años no podemos olvidar que los afectados, las víctimas, necesitamos ayuda psicológica, médica y social", ya que algunos "no encuentran su estado, están perdidos", otros "necesitan sus prótesis", mientras que también hay quienes "han perdido su trabajo, sus seres queridos", enumeró Alameda. Por todo ello, "lo que no podemos es olvidar este 11M, nunca lo olvidaremos", concluyó este superviviente del atentado.