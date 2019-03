“Aquí nadie es técnico, aquí entran toditos políticos”

SOSA: “FUNCIONARIO MUNICIPAL DEBE AMAR A SANTA CRUZ, QUERER, RESPETAR Y ADMIRAR AL ALCALDE”

La presidenta del concejo municipal, Angelica Sosa, durante la sesión del concejo municipal señaló que un funcionario para servir a Santa Cruz debe tener una condición, Amar a Santa Cruz, querer y respetar a su líder que es el ingeniero Percy Fernandez, y ayer son testigos los concejales que cuando le hacíamos preguntas individuales decían que no tenían ningún sentimiento de cariño hacia el alcalde, no puede un servidor en esas condiciones, si no tiene admiración al alcalde.

Fuente: Detrás de la Verdad