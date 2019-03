Bolivia licitará este año tres plantas de industrialización

El ministro Luis Sánchez rinde su informe en Yacuiba, Tarija. Foto: Ministerio de Hidrocarburos

La Paz.- Este año se emitirá la licitación para la construcción de tres nuevas plantas de industrialización; la primera de propileno y polipropileno, la segunda de urea-formaldehído y una tercera de metanol, anunció ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.

La autoridad destacó la ejecución del complejo petroquímico de propileno y polipropileno —para la fabricación de plásticos industriales a partir del gas—, tomando en cuenta que demandará una inversión histórica de $us 2.200 millones. La planta será construida en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija y, según el Gobierno, transformará a la región en un polo de desarrollo económico del país.

“En este año (…) no vamos a lanzar la licitación de una planta de industrialización, (lanzaremos) tres plantas: propileno y polipropileno, metanol y urea-formaldehído”, señaló Sánchez durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas que efectuó el jueves en la ciudad de Yacuiba, Tarija, ante más de 800 personas.

De acuerdo con el programa de inversiones de YPFB, el proyecto de urea-fomaldehído (resina sintética de alta demanda en el área de construcción) costará $us 16 millones y será complementario a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo en el trópico de Cochabamba.

Asimismo, la planta de metanol —producto químico utilizado en la fabricación de varios artículos como adhesivos, plásticos y pinturas— tiene previsto $us 20 millones de inversión.

El ministro Sánchez destacó los logros que alcanzó el país en materia de industrialización del gas natural en los últimos 13 años, y en esa línea mencionó como ejemplo los proyectos consolidados y en funcionamiento como las plantas separadoras de líquidos de Río Grande (Santa Cruz) y Gran Chaco (Tarija), con un costo de $us 190 millones el primero y $us 695 millones el segundo, además del complejo de urea en Bulo Bulo ($us 958 millones) y la Planta de Tuberías y Accesorios de Polietileno instalada en Kallutaca, sobre la vía que une El Alto y el municipio de Laja, en el departamento de La Paz.

Propileno y polipropileno

“La inversión más grande de la historia de Bolivia, 2.200 millones de dólares para la planta de propileno y polipropileno”, realzó la autoridad.

Añadió que la construcción y puesta en operación del futuro megacomplejo industrial demandará la instalación adicional de entre 20 y 30 nuevas empresas para la transformación de los pellets de propileno en productos de consumo para el mercado, como sillas, carcasas de teléfonos celulares, entre otros artículos industriales.

En ese marco, Sánchez informó que recientemente sostuvo una reunión con ejecutivos de la empresa automotriz surcoreana Hyundai, que expresó su interés en instalar una planta en Tarija.

“Posiblemente Hyundai esté con su planta en Gran Chaco haciendo plásticos para las movilidades”, sostuvo la autoridad de hidrocarburos.

Fuente: Cambio