Caso Cotas-Santa Cruz: Revelan que un trabajador en comisión gana más de Bs 50 mil al mes

La Paz, 12 de marzo (ANF).- Iván Uribe, expresidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cotas de la ciudad de Santa Cruz e implicado en el desfalco millonario a esa entidad, reveló que uno de las trabajadores de Cotas, que cuenta con fuero sindical, gana más de Bs 50 mil al mes.

Esta persona “está en comisión del sindicato. Creo que no trabaja desde hace 30 años en Cotas y eso está registrado. No trabaja, sino esta en comisión como sindicato, se llama fuero sindical. Es un señor Velásquez, tiene como 69 a 70 años”, reveló Uribe en el programa No Mentiras.

Uribe dijo que el gerente debería ser quien más gane en la entidad, sin embargo, esta persona cuenta con fuero sindical que le permite gozar de esos beneficios, y además tampoco puede ser desvinculado de la empresa.

El expresidente de Cotas está imputado por el caso del desfalco a la empresa que asciende a unos 7 millones de dólares, por una promoción denominada “Cotas en Cuotas”. Uribe actualmente cumple con detención domiciliaria.

Varias personas son investigadas en este caso y al momento se cuenta con cuatro detenidos preventivos en el Penal de Palmasola: Huber G. A., Richard Willians A. C., Jesús Heberto J. A. y Javier V. M.