Confirman 49 muertos en el tiroteo en las dos mezquitas en Nueva Zelanda: el atacante retransmitió la masacre en vídeo

Al menos 49 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en el tiroteo en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, ha confirmado la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

“Esto solo puede ser descrito como un ataque terrorista”, afirmó Ardern en una comparecencia retransmitida en directo desde Wellington, donde confirmó la detención de tres hombres y una mujer tras el ataque.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us.

— Jacinda Ardern (@jacindaardern) 15 de marzo de 2019