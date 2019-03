Crisis en el FRI: ligan a Mesa con Odebrecht

El vicepresidente del FRI, Víctor Hugo Landívar, dio una entrevista a Página Siete donde sostuvo que el acuerdo suscrito con el candidato Carlos Mesa “vulnera los derechos políticos” de los militantes de ese partido. También se refirió a la presunta participación del ex mandatario en importantes casos de corrupción durante su mandato.

A continuación, transcribimos las declaraciones más relevantes dadas por el dirigente:

MESA, ODEBRECHT, OAS…

“No puedo olvidarme de la corrupción y el daño económico ocasionados al país, como son los casos Quiborax, OAS, Odebrecht y Queiroz Galvao. Carlos Mesa aprobó un decreto para quemar toda la documentación de los gastos reservados de su gobierno. Este delito de corrupción es imprescriptible al igual que los citados precedentemente”.

POR QUÉ EL ACUERDO ES ILEGAL

“Mediante este acuerdo se ha entregado la dirección del partido a Carlos Mesa, al margen de sus estatutos.

He presentado al Tribunal Supremo Electoral, en fecha 15 de febrero de este año, mediante trámite N° 2128, la impugnación al ilegal acuerdo político suscrito entre el FRI y Mesa, en fecha 6 de octubre de 2018, porque el FRI no se alquila ni se vende.

Porque este acuerdo vulnera los derechos políticos de los militantes del FRI a elegir y ser elegidos, a cargos internos y a cargos públicos de acuerdo al art. 11 del Estatuto Orgánico del FRI.

Porque no existen acuerdos políticos entre personas naturales y partidos políticos. Sólo existen alianzas políticas entre partidos con personería jurídica, de acuerdo al art 48 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

Porque mediante este acuerdo se ha entregado la dirección del partido a Carlos Mesa, al margen de sus estatutos, otorgándole poderes extraordinarios como el de ser candidato a la presidencia del Estado sin ser militante del FRI, el nombrar al candidato a la Vicepresidencia, el designar a todos los representantes al Tribunal Supremo Electoral y crear una comisión nombrando a la mayoría de sus miembros para que designe las candidaturas a cualquier función pública.

Lo expuesto viola los derechos políticos de todos los militantes del FRI consagrados en la Constitución, la Ley 1096 y el Estatuto Orgánico del FRI.

Este acuerdo se suscribe supuestamente de acuerdo a la Resolución N° 004 de la Conferencia Nacional del FRI del 5 de octubre de 2018, cuando ya estaba vigente la Ley 1096 de organizaciones políticas, que no reconoce acuerdos entre personas particulares y partidos políticos, sino alianzas entre partidos, por lo que este acuerdo es nulo de pleno derecho. Los partidos políticos como el FRI no pueden nombrar por ninguna de sus instancias políticas, así sea la conferencia, el comité central o el congreso nacional a personas ajenas al partido, es decir que no sean militantes como candidatos a cargos públicos así sea la de presidente o vicepresidente del Estado.

El derecho de la militancia a participar en forma exclusiva para cargos internos o públicos del FRI y su procedimiento está establecido en el art. 26 de la Constitución, el art. 11 inciso C del Estatuto Orgánico del FRI y los art. 28 y 29 de la Ley 1096. Todos los actos cumplidos por cualquier instancia del FRI al margen de la Constitución y las leyes son nulos de pleno derecho”.

SOBRE EL CASTIGO A LA DISIDENCIA

Según la cúpula del FRI, Landívar habría sido suspendido y remitido al tribunal de honor. Al respecto, él afirma: “No me han dado oficialmente la suspensión”. El político agregó que fue elegido democráticamente en un congreso, en Tarija, hace cinco años.

SOBRE LOS ATAQUES SUFRIDOS POR SU FAMILIA

“En mi familia como principio de vida se practica la democracia y se respetan las creencias políticas, religiosas y de todo tipo. Yo tengo 40 años de lucha revolucionaria como hombre de izquierda acompañado de mi esposa, quien también es militante del FRI, pero mis hijos piensan diferente y todos nos queremos y respetamos. Mi hija María Lourdes, por su capacidad y entrega a la defensa de los intereses de su región, ha llegado a ser senadora suplente, muy merecidamente”.

Fuente: Esto También Sucede