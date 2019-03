Carlos Valverde en la Red -19 marzo 2019.- El SUS; la propuesta de la Gobernación cruceña es buena, una pena que sea “esporádica” y no sostenida, algo pasa en el Gobierno Departamental para no pelear cuestiones autonómicas con mayor ahínco. El Gobierno quiere el SUS, por la Caja? No se habrá confundido con $U$?

Fuente: Carlos Valverde Bravo