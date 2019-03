El Vice miente

Opinión / Página Siete

El vicepresidente Álvaro García Linera recorre sus actos de campaña, camuflados con la inauguración de cualquier obra, repitiendo una mentira. Dice que otros candidatos han dicho que van a quitar los bonos a las madres, a los abuelitos y a los niños. A no ser que se lo hayan dicho a él en la oreja, no hemos escuchado que ningún candidato haya prometido eliminar los bonos porque, sencillamente, sería un suicido electoral prematuro.

“Hay gente que está diciendo que el bono Juancito Pinto de los niños no sirve, que hay que quitar, que no sirven las rentas, que no sirven los bonos… que le quieren quitar a la mamá embarazada su Juana Azurduy, que le quieren quitar al abuelito su renta dignidad”, dijo un día sin ruborizarse.

Y al día siguiente insistió: “¿Qué han dicho (los otros candidatos)? ‘No debe haber bonos’, dicen. ‘No debe haber bono Juancito Pinto para los niños, le quieren quitar. Dicen que no debe haber bono Juana Azurduy y Bono Dignidad’, eso dicen”.

En todo caso, no es la primera vez que dice mentiras, por lo que los electores seguramente sabrán medir correctamente sus dichos.

Página Siete / La Paz