Gabriela Zapata tramita un recurso para reducir su condena y quedar libre

Gabriela Zapata, la ex pareja del presidente Evo Morales, logró que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, a cargo del magistrado cruceño Olvis Égüez admita el recurso de casación. Se trata de la última instancia de apelación que tiene la justicia boliviana y que en promedio se sabe que rechaza al menos ocho de cada diez casos que recibe. Así, busca reducir su condena de 10 años de cárcel que cumple en el penal de Miraflores, de La Paz, por el caso que se abrió tras el escándalo por el supuesto tráfico de influencias, debido a que el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC , de la que fue gerente.

La admisión se puede confirmar en la página oficial de la Corte Suprema. A partir de la Ley 1970, la Sala Penal del Tribunal dicta dos decisiones cuando recibe un recurso de casación. La primera es el auto supremo de admisión o inadmisibilidad. En este caso, la novedad es que ya lo admitió. Y el segundo, decide el fondo del caso, si se confirma o revoca la sentencia.

El abogado Iván Lima, quien fue magistrado en esa Sala, reveló que “en los 18 años de trabajo del Tribunal Supremo se tiene que más del 85% de los recursos de casación (al menos ocho de cada diez) se declaran inadmisibles. Incluso si el caso es admitido, en muy pocos casos se aceptan los argumentos y se cambia las decisiones previas”.

Esa segunda parte está por definirse. EL DEBER intentó comunicarse con el abogado de la reclusa, e incluso intentó visitarla en el penal de Miraflores, pero no consiguió resultados favorables.

“¿Gabriela Zapata?”, preguntó un guardia de seguridad. “¿Es familiar, amigo?”, interrogó, a lo que el interlocutor respondió “ella me conoce, ¿puede preguntarle si me quiere recibir?”. El uniformado sonrió, y replicó: “A ver, ella recibe solamente a visitas selectas”. Minutos después volvió a salir: “Dice que no es familiar ni amigo, que cree que es periodista, y no puede recibirlo ahora”

La exnovia del presidente Evo Morales no ha perdido el glamour. Otras reclusas y familiares de internas en este centro penitenciario comentaron que raras veces se deja ver dentro del penal, pero cuando lo hace siempre luce su figura, sus uñas bien pintadas y el peinado bien cuidado. Una de ellas comentó que deja a su paso una fragancia a perfume francés.

El 23 de mayo de 2017 la exgerente de la empresa china CAMC fue condenada por el juzgado I de Sentencia de La Paz a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

En la indagación, abierta en enero 2016 y que para el MAS llevó al mandatario a la derrota en el referéndum del 21-F que dijo no a su repostulación, el Ministerio Público determinó que Zapata sostuvo reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia sin ser funcionaria. Además, como gerente de CAMC, habría influido para lograr millonarios contratos con el Estado.

El 13 de julio de 2018, la Sala Penal Segunda, de La Paz, ratificó la sentencia. Fue entonces que la defensa de Zapata y otros implicados enviaron el caso a Sucre e ingresó a la Sala Penal el 22 de enero de este año.

Se supo que el comité de admisión revisó si la casación cumplía con todos los requisitos y procedimientos, y emitió el auto de admisión en la Sala de Égüez.

Las huellas que dejó el caso son profundas. Pilar Guzmán, la tía de cariño de Zapata, estuvo implicada y fue recluida en la cárcel hasta hace algún tiempo. Ella, ya en libertad, hizo llegar el mensaje de que “no sabe nada ni quiere saber de Gabriela”

Tres abogados defensores fueron procesados, uno de ellos estuvo en prisión y otros dos salieron del país y residen en Perú.

Eduardo León estuvo 343 días recluido en el penal de San Pedro acusado de usar una libreta militar falsificada para lograr su título profesional, luego de que la justicia había declarado su detención domiciliaria porque supuestamente formaba parte de un complot para presentar a un hijo falso de Morales y Zapata.

El jurista aseguró que la admisión de la casación demuestra, una vez más, que “la señora Zapata fue beneficiada en este proceso de manera absolutamente ilegal”. Aseguró que el juicio fue maratónico, y que se buscó la pena más benigna. “Así, llegando a los tres o tres años y medio, pueda tramitar un beneficio de extramuro o libertad condicional”.

En el mismo proceso otro de sus exabogados, Wálter Zuleta, fue condenado a tres años de presidio en San Pedro, al ser hallado culpable de los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas en grado de complicidad y uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad en este mismo caso, y también presentó el recurso de casación.

La propia esposa de Zuleta fue quien tramitó el recurso en Sucre. Este medio no pudo contactarlo para conocer su criterio.

Quien sí habló desde Lima fue el tercer abogado, William Sánchez Peña, involucrado en el proceso por el supuesto hijo falso.

“Mi criterio es que se ha sentenciado a algunas personas, incluida la señora Zapata, por tráfico de influencias; sin embargo, no se quiere decir nada sobre cómo se generó. Lo raro es que hubo contrataciones por más de $us 500 millones en obras públicas con invitaciones directas.

La empresa china CAMC ni siquiera fue convocada, ni a los ministros que generaron las invitaciones directas”, dijo.

Este medio confirmó que la empresa china aún opera en la avenida Sánchez Bustamante, esquina de la calle 13 en la zona sur de La Paz. Tiene sus oficinas en el edificio Calacoto Bussines Center, piso quinto.

Además, se contactó con el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien al contestar su celular dijo que no escuchaba bien y cortó la comunicación, pero posteriormente, apagó su móvil y no se pudo hablar con él.

El candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, declaró la semana pasada que, durante los tres últimos años, las investigaciones en la Fiscalía y la justicia sobre presuntas irregularidades en las contrataciones y adjudicaciones de obras con la empresa china no avanzaron, lo que para él, es una muestra de la protección en un caso que involucra a la expareja del presidente Morales. Desde el oficialismo le recordaron que formó parte de la comisión parlamentaria que indagó el caso y lo acusaron de padecer de amnesia.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui