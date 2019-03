Gobernación de Tarija presenta propuesta de complementación del SUS al SUSAT ante el Gobierno

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, informó que entre hoy y el día de mañana miércoles se procederá a presentar y exponer la propuesta de complementación del Sistema Único de Salud (SUS) al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) que sostiene el Gobierno Departamental.

“Vamos a proponerle una agenda a la gente del ministerio, que consistiría en que esta tarde nosotros conozcamos cuál es la propuesta que convenga, la que tienen ellos, y nosotros (…), a partir de mañana lo vamos a invitar a que nos acompañen a visitar toda la inversión que ha hecho el departamento en el San Juan de Dios, lo que estamos haciendo en el Oncológico, lo que estamos haciendo en el Materno Infantil, y también que vean el equipamiento que hemos comprado y paralelamente vamos a trabajar que se respete la rectoría en materia de rotación de ítems por parte del Servicio Departamental de Salud”, expresó Ardaya.

Ardaya explicó que por parte de la Gobernación, se encuentra una comisión técnica de acuerdo a la propuesta planteada, tanto en infraestructura, como en equipamiento, recursos humanos, y toda la parte administrativa que corresponde a las complementaciones que propone la Gobernación de parte del SUS al Susat que se encuentra en vigencia.

“Estamos preparados con una comisión de infraestructura, equipamiento con lo que nosotros necesitamos recursos del TGN, también otra comisión que va ver los recursos humanos, y también va ver las complementaciones que se puede hacer al SUSAT en vigencia. Hemos hecho una actualización de las necesidades y los requerimientos, necesitamos 3.032 ítems para salud para todo el departamento y también ya tenemos bien claramente establecido cuanto necesitamos en materia de construcción de los hospitales y el equipamiento de los hospitales”, detalló Ardaya.

Asimismo, la autoridad refirió y calificó al Susat como una conquista y un derecho que se estableció en el departamento de Tarija, el mismo que tiene vigencia desde el primero de diciembre del año 2016, el cual manifiesta que se encuentra enmarcado en el artículo 81 de la Ley Marco de Autonomías para las competencias que se le atribuye al Gobierno Departamental.

En cuanto a la no presencia de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, Ardaya aseveró que la misma remitió el motivo de su no participación, situación por la cual la Gobernación espera poder tener en frente al menos a los viceministros en el área. “No, ella nos ha anunciado en una nota que está viniendo un equipo técnico, no sabemos quienes vienen todavía, no sabemos que cargos vienen,esperamos que le den importancia y jerarquía a esta reunión y ojalá se haga presente alguno o dos viceministros”, sostuvo.

