Gobierno asegura que el dinero para el SUS está garantizado hasta el 2023

El Sistema Único de Salud (SUS) está garantizado hasta 2023. A partir de esta gestión, el Gobierno destinará un presupuesto escalonado cada año y se estima que en los próximos cinco años el total alcance a $us 1.280 millones. Así lo manifestó ayer la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que espera llegar a acuerdos con las tres gobernaciones que faltan, caso contrario en estas regiones -La Paz, Tarija y Santa Cruz- los hospitales de tercer nivel pueden correr el riesgo de quedar sin equipamiento.

Montaño acudió ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fue interpelada y salió con el voto de confianza del Movimiento Al Socialismo (MAS). La ministra respondió durante cinco horas 31 preguntas que fueron presentadas por el diputado opositor Amilcar Barral.

Dentro el paquete de respuestas, Montaño aseguró el presupuesto para el SUS hasta la gestión 2023. En cada gestión aumentarán los ingresos, dijo.

Este año, el nuevo sistema de salud inicia con $us 200 millones, en 2020 el presupuesto será de $us 239 millones; en 2021, de $us 256 millones; en 2022 se destinará $us 278 millones y en 2023, $us 307 millones. Pero además, el Gobierno tiene estimado desembolsar $us 1.934 millones para la construcción de hospitales.

“Hicimos una proyección hasta el año 2023, pero por supuesto que hacia adelante se seguirá haciendo la proyección que tenemos, pero fundamentalmente está en garantizar que el Tesoro General de la Nación (TGN) aporte una cantidad de recursos crecientes en cada gestión”, destacó Montaño.

El desglose de este año

Remarcó que de los $us 200 millones que serán destinados para esta gestión, 80 millones son para productos, 31 millones para la curación de enfermedades críticas (cáncer y hemodiálisis), 57 millones para la implementación de ítems y 32 millones para equipamiento de hospitales de segundo y de tercer nivel.

Barral seguía con las dudas luego de la interpelación a Montaño. El legislador opositor cuestionó si el SUS es sostenible económicamente y pidió a la ministra no politizar esta temática. “Queremos saber qué ventajas y desventajas tiene el nuevo sistema de salud. No vale la pena entrar en insultos. Queremos saber si es sostenible después del 2023, porque dicen que hasta ese año existe el plan de presupuesto”, respondió Barral.

La ministra Montaño, en el aspecto técnico, detalló que este sistema de salud tiene 1.201 prestaciones de salud: 346 en hospitales de primer nivel, 259 en los de segundo nivel y 595 en los nosocomios del tercer nivel.

Sobre la problemática con las tres gobernaciones que no firmaron el acuerdo, Montaño espera retomar el diálogo, aunque está consciente de que la situación, al menos con Santa Cruz, está difícil de solucionar. Ante ese panorama, la ministra señaló que estas regiones -Santa Cruz, La Paz y Tarija- corren el riesgo de que sus hospitales de tercer nivel queden sin equipamiento.

“Ya hemos empezado con la compra de equipamiento para hospitales, excepto en las regiones donde no firmamos acuerdos con las gobernaciones. Donde no tenemos algunos problemas es en el primer y segundo nivel, que es de administración de los municipios”, señaló Montaño.

La autoridad recalcó, por ejemplo, que en el tratamiento de hemodiálisis el Gobierno correrá con los gastos en clínicas privadas de las regiones donde no se llegaron a los acuerdos.

En otros datos, la ministra remarcó que en el sistema de salud existen 36.772 ítems, que son dependientes del TGN.

