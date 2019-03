Gobierno defiende a dirigentes cocaleros del Chapare y niega grupos ilícitos, tras emboscada a Umopar

Tras la emboscada a una patrulla de Umopar en la localidad de San Rafael, Chapare, que dejó dos heridos, el Gobierno aseguró que los productores de coca de esta región no están involucrados, además de asegurar que “en el trópico cochabambino no hay grupos irregulares”, a tiempo de arremeter contra los Yungas de La Paz al afirmar que actúan grupos armados de sicarios. También liberó de responsabilidad a los dirigentes cocaleros del trópico, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

“Este civil que ha caído muerto se presume que ha sido fruto de la balacera que ha habido con la Policía, no es una persona afiliada a un sindicato, no es una persona tampoco del lugar; es una persona de Eterazama, pero que ha aparecido en este lugar de San Rafael”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Aseveró que la participación de una turba de gente probablemente corresponde a una acción de cobertura a un operativo de droga en una pista ilegal por la zona.

Explicó que “no son casos de un grupo irregular permanente; éste es un caso de cobertura, esta gente estaba haciendo cobertura a un caso de droga, pero obviamente queremos que caiga el peso de la ley sobre los responsables”.

Ante los cuestionamientos de la oposición, activistas y la Iglesia sobre el trato diferenciado en las pesquisas en Yungas y el trópico, Romero aseveró que hay una diferencia: en los Yungas hay una organización criminal que ha sido funcional a diferentes actividades ilícitas y también de resistencia a los trabajos de erradicación; mientras que en el caso del Chapare no estamos hablando de un grupo irregular que se hubiera constituido de manera permanente, dijo. “No hay mano blanda para unos ni mano dura para otros”, dijo.

Sin embargo, el Arzobispado de Santa Cruz protestó y expresó su preocupación por la “beligerancia” que existe en el trópico de Cochabamba y que se asemeja a una “republiqueta” sin presencia del Estado.

El arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, en tanto, manifestó que se practica la “ley del embudo” con las acciones hacia el trópico. No obstante, Leonardo Loza, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico, aseguró que se expulsará a los productores que colaboren con los narcos y desmintió que el sector tenga armas, pero pidió una investigación.

DIRIGENTES DEL CHAPARE NO ESTÁN BAJO SOSPECHA

Sobre la posible responsabilidad de los dirigentes del trópico Andrónico Rodríguez y LeonardoLoza en la emboscada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no están siendo investigados.

“No están bajo sospecha, ellos no tienen denuncia. En el caso del dirigente Franclin Gutiérrez (de Adepcoca), tiene por lo menos 50 denuncias, son denuncias de personas. A mí no me interesa la filiación política que pueda tener el señor Gutiérrez, la gente que vive en los Yungas no tiene paz ni tranquilidad. Eso es intolerable”, manifestó. “Ahora —agregó— querer forzar que tiene que ver Andrónico en esto, éste es un caso específico que tiene otras características, no conozco ninguna denuncia que lo involucre a Andrónico, a Loza con casos de extorsiones, secuestros, torturas, de quemas de casas, además estos casos que lo involucran al señor Gutiérrez son de conocimiento público, de tal modo no tiene que ver una cosa con la otra”.

Respecto a la emboscada, el Ministro aseguró que las investigaciones están en curso y que no se tendrá consideración con ninguna persona involucrada en ilícitos.

Los Tiempos