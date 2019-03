Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el martes 26 de marzo de 2019?

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La intervención de tus amistades te ayudará a aclarar un malentendido con tu pareja, lograrás que te de otra oportunidad pero aprenderás de esta experiencia a no tratar de disculparte con medias verdades. Controlarás tu impaciencia y revisarás tu trabajo, encontrarás errores que el apresuramiento no te permitía ver. Número de éxito, 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Empezarás el día con mente positiva, tu estado de ánimo se reflejará en la seguridad con que te conducirás y que hará resaltar tu atractivo, hoy llamarás la atención a donde vayas. Buenos auspicios en asuntos de trabajo, tendrás las facilidades que necesitas para desarrollar tus nuevos proyectos. Número de éxito, 20.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Llegarán a tu vida nuevas amistades, tu carácter expresivo podría llevarte a confiar tus asuntos íntimos a la persona equivocada, ten cuidado, trata más a la gente que conoces y sabrás si puedes confiar. Hoy llegarás a un acuerdo con la persona que te debe y poco a poco recuperarás tu dinero. Número de éxito, 13.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: La inestabilidad de tu relación sentimental te preocupa mucho, hoy te mostrarás más abierto al diálogo y las mejoras serán inmediatas. Buscarás consejos de personas con más experiencia, te darán pautas con las que podrás solucionar los contratiempos laborales. Número de éxito, 6.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu situación sentimental te tiene muy desanimado, trata de calmarte y te darás cuenta que tu estado de ánimo te hace dimensionar desacuerdos sin importancia. La noticia sobre un trabajo que esperas llegará hoy, y tendrás motivos para celebrar. Número de éxito, 3.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: No te sientes seguro de tus sentimientos, hoy le pedirás a tu pareja tiempo, su actitud tranquila y casi indiferente terminará con tus dudas y te quedarás a su lado. Trabajos extras te ayudarán a equilibrar tu presupuesto. Número de éxito, 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Personas de tu entorno familiar intentarán interferir en tu vida de pareja, la confianza y unión que se tienen alejará cualquier peligro e intromisiones sin afectar tu relación. Dedicarás toda tu atención a proyectos a corto plazo y empezarás a salir del estancamiento. Número de éxito, 9.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Alguien del pasado regresará con propuestas claras, no dudarás en aceptar pues aún está en tu corazón, y esta vez todo será diferente. Te guiarás por tu intuición para tomar decisiones sobre asuntos laborales y económicos. Número de éxito, 12.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Una sensación de tristeza y soledad te invadirá, los esfuerzos de tu pareja por darte tranquilidad no surtirán mucho efecto, tu malestar no durará mucho y volverás a sentirte feliz y enamorado. Asuntos legales se complicarán y ocuparán tu atención, hoy tocarás muchas puertas y no pararás hasta solucionarlos. Número de éxito, 4.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Una discrepancia te distanciará del ser amado, esperarás un poco para que se tranquilice y le demostrarás que ha mal interpretado tus palabras. Tomarás una decisión y te desligarás de esa sociedad que no produce y te hace perder tiempo. Número de éxito, 7.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: La comprensión y actitud protectora de tu pareja te darán confianza y le hablarás de tus celos y dudas, hoy sus palabras te darán la seguridad que necesitabas. Tu experiencia te permitirá hacer gestiones arriesgadas y exitosas cuando los demás preferirán asumir una actitud prudente. Número de éxito, 19.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: No calles tus sentimientos, abre tu corazón sin reservas, es lo que le está faltando a tu relación para que tu pareja te corresponda con la intensidad que sueñas. Lograrás un importante ascenso pero también aumentarán tus responsabilidades. Número de éxito, 22.

