iLovePDF, el editor online de PDF, presenta nueva web y una mejor app móvil

Lo que veis en la captura es parte de la nueva y flamante web de iLovePDF, seguramente la mejor página que hay disponible para editar PDFs online.

Disponible en www.ilovepdf.com, ofrece todos los recursos de forma intuitiva, clasificada y gratuita, un conjunto de funciones que abarcan prácticamente todas las necesidades de los que trabajamos con PDFs.

Además de unir, dividir, comprimir, transformar, añadir marcas de agua, rotar, desbloquear, proteger y otras acciones disponibles, tenemos la nueva opción de reparar PDFs dañados y la de ordenar las páginas como queramos, lo que ayuda a ahorrar un tiempo enorme.

Pero no es solo la versión web la que han rediseñado, también hay novedades en la versión móvil. Se trata de una app para iOS y android que permite que tengamos más control de nuestros PDFs, siendo posible editar y leer archivos sin problemas, accediendo a ellos desde cualquier lugar sin depender de plataformas desktop o de versiones online.

iLovePDF, que cuenta con decenas de millones de visitas al mes procedentes de varias partes del mundo, ha conseguido no solo hacerse un buen hueco en un sector muy disputado, también ha conseguido el liderazgo después de muchos años de trabajo intensivo.

¿Cómo funciona iLovePDF en web?

Podemos usar la web sin necesidad de registro. Si queremos unir varios PDFs, por ejemplo, basta con pulsar en el icono adecuado y subir los archivos que queremos juntar.

Una vez seleccionados, y siempre con la opción de incluir más archivos antes de la unión, tendremos que pulsar en el botón del menú lateral derecho para obtener el resultado deseado.

Al hacerlo tendremos la opción de bajar el archivo o de subirlo a Dropbox o Google Drive, eliminando así la necesidad de tener el archivo en nuestro dispositivo y de compartirlo de forma inmediata con cualquier persona usando dichas plataformas.

De la misma forma que hemos usado una de las funciones sin necesidad de registro, podemos hacerlo creando una cuenta, pero…. ¿Qué ventajas tiene crear la cuenta?

La respuesta es sencilla: los límites.

Cada función tiene una serie de límites. A la hora de juntar archivos, por ejemplo, podemos llegar a 25 PDFs si creamos una cuenta, mientras que al no hacerlo el número es inferior. En la página de precios es posible ver los números limite de cada una de las opciones, incluyendo de la versión de pago, ya que ese es uno de los modelos de negocio de la plataforma.

Como veis, las opciones de pago aumentan el límite de número de archivos que podemos procesar con cada función, pero también aumenta el límite del tamaño de los archivos con los que trabajamos, ya que no es lo mismo juntar dos archivos de 20 megas cada uno, que juntar dos trabajos de 1 giga de espacio.

De esta forma podemos concluir lo siguiente: si necesitáis procesar archivos pequeños de vez en cuando, no es necesario que os registréis para usar ILovePDF; si lo hacéis de forma habitual, pero con pocos archivos y no muy grandes, es mejor crear una cuenta; pero si lo usáis de forma profesional, y tenéis la necesidad de procesar muchos archivos o ficheros muy grandes, vale la pena pasar a una de las dos opciones de pago.

¿Cómo funciona iLovePDF en móvil?

Hasta ahora hemos hablado de la versión web, pero ILovePDF cuenta también con una app móvil que ha sufrido una excelente renovación últimamente. La aplicación, disponible en versión android y iOS, tiene una nota de casi 5 estrellas entre más de 4.500 votos solo en la tienda de Google, lo que no es fácil de conseguir.

La aplicación cuenta con un menú principal que da acceso a las principales funcionalidades, incluyendo a las que transforman PDF a Office, o a las que añaden contraseña en los archivos.

Desde allí podemos también usar el lector de PDF, que puede ser definido como default en nuestro dispositivo. Una de las ventajas que tiene hacerlo, es que podemos escribir sobre cualquier documento PDF y exportarlo con nuestros comentarios, algo ideal para quien trabaja en grupo o está estudiando.

La versión móvil también permite usarse sin necesidad de crear una cuenta, con límites específicos para ambas opciones, y permite integrarse con las plataformas de almacenamiento online a las que estamos acostumbrados (dropbox y Drive), de forma que es sencillo gestionar los archivos.

Como se puede apreciar en la captura, es posible tener una biblioteca de archivos PDF perfectamente clasificados, de forma que podríamos tener nuestros libros de texto en dicho formato, con las notas personales sobre sus páginas.

La versión móvil incluye una versión tableta, lo que ayuda a aumentar la productividad con pantallas grandes.

Conclusión

Un proyecto que he conocido personalmente. He visitado sus oficinas en Barcelona, he hablado con sus responsables y he podido comprobar que es uno de los proyectos más dinámicos con los que me he encontrado últimamente.

Trabajan intensivamente para tener una mejor versión de escritorio (sí, para Windows y Mac, aunque ya tienen una versión para Windows disponible), y no descansan mientras siguen analizando cómo usan sus usuarios sus diferentes herramientas, gestionando millones de visitas en una gran cantidad de servidores que trabajan constantemente para ofrecer dos puntos fundamentales en este sector:

– Privacidad y seguridad: los archivos PDF con los que trabajan los usuarios en ILovePDF no se guardan en servidores ni se pueden filtrar a otros sitios, por lo que no hay problemas en procesar contratos, facturas o documentos confidenciales.

– Fiabilidad: Con tanta gente concentrada en esta empresa, es prácticamente imposible que la web “caiga” en medio de un trabajo solicitado (ya sea unión, separación, protección o cualquier otra acción en los PDFs de los usuarios).

Fuente: wwwhatsnew.com