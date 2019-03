Juez anula proceso y ordena libertad de reclusa brasileña que denunció violación

El ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, informó que un juez de Rurrenabaque, Beni, anuló el proceso y ordenó la libertad de la ciudadana brasileña, quien denunció que en reiteradas ocasiones fue violada por policías, ahora detenidos, durante su encarcelamiento.

“El Juez Público de Rurrenabaque Beni, en el caso de la ciudadana brasileña dispuso la aceptación de la nulidad de obrados presentada por el Ministerio de Justicia y ordenó se emita mandamiento de LIBERTAD el cual esperamos se ejecute en las próximas horas”, informó en su cuenta en Twitter.

Gobierno verifica irregularidades y pide libertad para reclusa brasileña que denunció violación

Una investigación logró verificar que existen varias irregularidades en el caso que se siguió en contra de la joven por una denuncia de robo, por lo que fueron anulados los obrados del proceso. De hecho una de las denuncias es que la ciudadana brasileña fue condenada sin presencia de un abogado de defensa.

El diputado de oposición Yerko Núñez hizo público el caso de reiteradas violaciones a la joven por parte de policías. Además se reveló que por las vejaciones quedó embarazada y fue obligada a abortar.

Los policías Juan Q. T., Mario E. Q. Q., Lucio A. C., Luis A. B. M., Eddy T. C. A., Roberto C. R. B., Omar A. A. M. y Elizeo C. B. guardan detención preventiva por la presunta comisión del delito de violación y Amparo Y. L. P. fue imputada por encubrimiento del abuso sexual y se benefició con medidas sustitutivas a la detención.

Por seguridad, la joven brasileña fue trasladada el sábado a la capital del Beni, Trinidad, porque sus supuestos agresores fueron recluidos en la carceleta de Rurrenabaque.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz