Justin Bieber: “Amo y amé a Selena, pero Hailey es lo mejor que me ha pasado”

El cantante responde a los ‘trolls’ de Internet que atacan a su esposa y se enfrenta a un fan: “No tenéis ni idea de mi vida ni de lo que me gusta”

Justin Bieber ha dicho basta. El cantante, de 25 años, ha decidido responder a los trolls de Internet que critican su matrimonio y atacan constantemente a su esposa, la modelo Hailey Baldwin, a quien acusan de infiel y de racista. “Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista”, ha escrito un usuario de Instagram. Bieber no ha querido callarse y ha decidido hacer una captura de pantalla de su extensa respuesta y compartirlo en su propia cuenta. “Dejad de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me queréis, haced un pantallazo a esto y compartid por todas partes”, ha solicitado el intérprete a sus más de 106 millones de seguidores en la red social.

Bieber, que también ha recibido críticas por supuestamente seguir enamorado de su expareja Selena Gomez, ha sido claro con quienes insinúan que tarde o temprano volverá con la cantante y actriz. “Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca”, asegura el artista. “Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex?”, continúa el cantante en un mensaje junto a una imagen de Baldwin en ropa interior.

El mensaje que ha compartido Justin Bieber en su Instagram.

“El hecho de que queráis gastar vuestro tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de vosotros y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero estáis equivocados. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tenéis ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto”, insiste el intérprete de Sorry.

Bieber, además, ha dejado claro quien no apoya su relación, o al menos no la respeta, no es ni un buen admirador ni una buena persona. “Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas a mí, por lo que ni eres mi fan ni eres buena persona. Si tus padres te educaron bien te habrán dicho que si no tienes nada bueno que decir no digas nada”, concluye.

Tell 'em, @justinbieber.

La respuesta que el cantante ha dado a este internauta llega solo unas horas después de que publicara un post también en su Instagram hablando sobre su estado de ánimo. Desde hace unos años, Bieber lleva sufriendo problemas de ansiedad y depresión y, como ha contado él mismo en varias ocasiones, ahora mismo vive una etapa de recuperación y reflexión sobre lo que quiere a partir de ahora. “He leído muchos mensajes en los que me pedís un nuevo álbum…He hecho giras durante toda mi adolescencia y a los 20 años me di cuenta, como vosotros probablemente también visteis, que en la última no estaba contento y no merecemos esto ni vosotros ni yo”, escribe en referencia a que en su último tour, Purpose (2016-2017), el artista canadiense decidió parar y tomarse un descanso. “Ahora estoy muy concentrado en mantener mi matrimonio y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero antes está mi familia y mi salud”, concluye Bieber sobre sus preferencias.