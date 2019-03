La Asamblea Departamental de La Paz interpelará a Patzi el 26 de marzo por el deslizamiento en Caranavi

La asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elizabeth Morales, informó que se fijó para el 26 de marzo la interpelación al Gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre el rol que cumplió en el deslizamiento ocurrido en febrero en la carretera a Caranavi y los desastres ocasionados poe las lluvias en ese municipio.

“Esta mañana hemos sesionado y se ha aprobado por unanimidad la interpelación al gobernador Félix Patzi para el 26 de marzo a las 9 de la mañana, donde deberá responder al departamento de La Paz sobre el rol que ha tenido en la atención y prevención de los desastres ocurridos por las lluvias en Caranavi”, dijo.

En febrero se produjo un deslizamiento en el sector Puente Armas, que dejó más de una decena de muertos y varios heridos; sin embargo, el Gobernador de La Paz no acudió al lugar, aunque envió trabajadores, maquinaria y vituallas para la población. Justificó su ausencia al señalar que no era “tractorista” y que no se prestaría a un show mediático, aunque después se disculpó y fue al lugar.

Morales dijo que ante ese tipo de hechos es necesario que el nivel ejecutivo de la Gobernación cuente con un plan de contingencia para la atención y prevención de desastres, “porque es lo que importa a los pobladores de las provincias del departamento”.

“Patzi deberá responder a preguntas sobre el plan de contingencia, la afectación a carreteras y áreas productivas, la atención humanitaria en salud a los afectados y lo que se hace ahora para ayudarlos”, agregó.

La asambleísta dijo que también quedaron pendientes otros actos de interpelación al gobernador, los cuales serán programados posteriormente, por ejemplo, sobre el Sistema Único de Salud, la clínica Paraná, nombramientos ilegales en el área de salud, desfalcos en el Hospital del niño y el deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma.

Oxígeno / La Paz