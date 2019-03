La Paz. Crisis en el Hospital de la Mujer, no tiene medicamentos y su quirófano podría ser cerrado

“La pobreza es extrema, el quirófano está mal por el tanto uso, ahora no hay medicamentos”, señaló el representante del Sirmes.

La Paz, 19 de marzo (Urgentebo).- El Hospital de la Mujer está nuevamente en riesgo de parar las atenciones debido a que tiene pocos medicamentos para suministrar y el quirófano está por dejar de funcionar, informó este martes el representantes del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

“El día de hoy el quirófano está en su fase final para poder hacer las cirugías… Sin embargo como ven ya no hay medicamentos, es decir la pobreza es extrema, el quirófano mal por el tanto uso, ahora no hay medicamentos, y lamentablemente el Ministerio de Salud no hace nada al respecto, no cubre las deudas, nos deja abandonados”, declaró en la red Unitel.

Asimismo, indicó que las condiciones en las que actualmente se encuentran los centros de salud de ciudad de La Paz será muy complicado la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). “En estas condiciones ¿cómo haremos para atender (a las pacientes)? El riesgo es altísimo para la población”, acotó.

Entre tanto, una ciudadana que acudió para recibir atención médica solicitó a las autoridades hacerse cargo del suministro de medicamentos, insumo y equipamiento del centro de salud. “Podemos rogar al presidente para que atiendan nuestros pedidos”, señaló.

Urgentebo.com